Color, creatividad y largas horas de trabajo para crear los mejores cosplay de San Diego Comic-Con Málaga

El esperado certamen Cosplay Contest congregó este sábado a 27 participantes que asombraron al público con sus creaciones. Presentado por Lord BMZ, cosplayer y cosmaker ... profesional y bajo la mirada experta de Yaya Han, Anhyra Cosplay y Geheichou, los participantes mostraron trajes espectaculares inspirados en héroes, villanos, anime y videojuegos, en un desfile que combinaba artesanía, pasión y espectáculo.

Se entregaron cinco premios. El primero Feroca Award (500 euros en materiales) que recayó sobre Ártica como espiritualista, y los cuatro premios patrocinados por BBVA: Best Re-Creation (1.000 euros) para Aylin Lab, Best Workmanship (1.000 euros) para Hermione como Blancanieves, Judge´s Choice o premio especial de los jueces (1.000 euros) para Violette y por último Best in Show (2.000 euros) para Like Linda como Jin Sakai.

La gran sorpresa de la jornada llegó en los instantes finales, cuando uno de los concursantes protagonizó un momento inolvidable: una pedida de mano sobre el escenario. Rafa y Alba (Larbilla Cosplay), caracterizados como Urokodaki y Tanjiro de la serie Kimetsu no Yaiba, emocionaron a todos los asistentes al decidir sellar su amor en plena Comic-Con, arrancando aplausos y ovaciones del público.

Con esta edición, San Diego Comic-Con Málaga consolida al Cosplay Contest como una de sus actividades más esperadas, capaz de combinar talento, emoción y espectáculo en un mismo escenario.