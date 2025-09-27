Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Migue Fernández

La Junta cifra en 50 millones de euros el impacto directo en Málaga de San Diego Comic-Con

El consejero Arturo Bernal abre la puerta a que el evento se instale en Málaga más allá de los tres años previstos inicialmente

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:25

En la tercera jornada de San Diego Cómic-Con Málaga, a falta de un día para el cierre, es el momento de hacer números. El ... lleno absoluto que se vive en el Palacio de Ferias y Congresos se traduce en un impacto directo en Málaga y alrededores de 50 millones de euros. Así lo confirmó el consejero de Turismo, Arturo Bernal, en su visita esta mañana al macro evento de la cultura pop y el entretenimiento. Solo hoy, en el día grande de la convención, se esperan entre 60.000 y 70.000 personas.

