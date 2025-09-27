La Junta cifra en 50 millones de euros el impacto directo en Málaga de San Diego Comic-Con

En la tercera jornada de San Diego Cómic-Con Málaga, a falta de un día para el cierre, es el momento de hacer números. El ... lleno absoluto que se vive en el Palacio de Ferias y Congresos se traduce en un impacto directo en Málaga y alrededores de 50 millones de euros. Así lo confirmó el consejero de Turismo, Arturo Bernal, en su visita esta mañana al macro evento de la cultura pop y el entretenimiento. Solo hoy, en el día grande de la convención, se esperan entre 60.000 y 70.000 personas.

Para Bernal, esta es «posiblemente una de las actuaciones más rentables» de la Junta, que ha invertido 2,2 millones de euros en esta propuesta. A los 50 millones de impacto estimados por una consultora en alojamientos, restauración, transporte, visitas culturales y demás gastos, el consejero añade el valor a nivel de imagen para Andalucía de una cita que durante varios días ha ocupado espacio en telediarios y periódicos «del mundo».

El acuerdo inicial contempla tres años en Málaga, pero podrían ser más. «Los propios organizadores de San Diego Comic-Con han reconocido que están gratamente sorprendidos por la respuesta y la capacidad de organización que ha tenido Andalucía en esta primera edición», aseguró. Tanto es así que, según Bernal, David Glanzer, CEO de la compañía, le ha transmitido que «posiblemente estaremos pronto sentados a la mesa para valorar futuras colaboraciones».

«Viendo este éxito de convocatoria y, sobre todo, viendo nuestra capacidad para desarrollar una industria del entretenimiento, una industria de las series, del cómic, en definitiva, de esta cultura pop, tenemos la necesidad y la capacidad de desarrollar este legado para las futuras generaciones», declaró.

En su opinión, este no es solamente el «mayor evento» celebrado en Andalucía en los últimos años, sino que es una «posibilidad para la prosperidad de una industria y un ecosistema que tiene un gran potencial de crecimiento».