Luke Evans, Aaron Paul y Pedro Alonso inauguran un 'Hall M' de infarto

Dos estrellas de Hollywood y una del firmamento patrio para estrenar el gran salón de San Diego Comic-Con Málaga 2025 (SDCCM): 'Hall M', un ... hermano gemelo de 'Hall H' de la Comic-Con original pero que cambia el apellido 'Hollywood' por el de 'Málaga'. Más de 3.000 personas, una triple pantalla led que mide lo que tres de cine. Una cuenta atrás al estilo 'show time' americano. «3, 2, 1…». ¡Comienza el espectáculo! Cerrada ovación. El presentador daba la bienvenida a la primera gran mesa de Comic-Con que se celebra fuera de Estados Unidos: Héroes y Villanos.

Van entrando los protagonistas de la mesa en goteo, como grandes estrellas que son. Primero Luke Evans ('Drácula Untold'), Pedro Alonso ('Berlín) y Aaron Paul ('Breaking Bad'). Aplaudidos a rabiar en su entrada, más si cabe el español que los dos anglosajones. Se nota que juega en casa. Les viene como anillo al dedo la charla, porque ellos han sido tanto héroes como villanos y, a veces, «ambas cosas a la vez», como explicaba Luke Evans. Lo sintió poniéndose en la piel de Vlad Tepes. «Las línea entre el héroe y el villano es muy delgada, un héroe no tiene por qué ser necesariamente el chico bueno».

«A veces tienes la sensación de que no sabes si un personaje va en una dirección y a la vez en la contraria»

«A veces tienes la sensación de que no sabes si un personaje va en una dirección y a la vez en la contraria», explicaba Pedro Alonso que, entre aplausos, explicaba que era su sensación tras rodar la última temporada de 'Berlín'. Aaron Paul, tiraba de su experiencia en la piel de Jesse Pinkman: «Sólo le dije a los productores: me da igual cómo acabe todo, pero si tengo que morir que no sea a manos de Todd (Alquist)». Y (sin hacer 'spoilers', vaya si cumplió su sueño. «No todo el mundo puede ser héroe las 24 horas del día», le matizaba Luke Evans. Sean héroes o villanos, en este 'Hall M' sólo importa la huella que dejaron las tres primeras estrellas de la pantalla en esta San Diego Comic-Con Málaga.