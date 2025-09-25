Curiosidades de la Comic-Con Málaga: de la habitación de 'Toy Story' al guante de Thanos por 25.750 dólares

Un Bowser de Lego gigante -pero gigante de verdad- y con movimiento recibe al entrar en la zona de exhibiciones. Es la primera foto que ... muchos buscan al cruzar la puerta del parque temático de San Diego Comic Con Málaga, el inicio de un recorrido inabarcable por todos los universos de ficción imaginables lleno de curiosidades, compras exclusivas y fotos singulares. Aquí van algunas. Pero ojo: tenga paciencia, en todas partes hay que guardar cola.

Para coleccionistas Fiebre por los Funko de edición especial

Ampliar Tenllado

La cola llegaba por momentos al final de la sala interior del Palacio de Ferias. Hasta una hora esperaron algunas personas para entrar en la tienda oficial de Funko. ¿El reclamo? Hacerse con uno de los cuatro muñecos pop lanzados por la firma exclusivamente para la San Diego Comic Con Málaga. Están Spider-Boy, General Grievous, Tim Murphy y Cody Rhodes. Pero lo cierto es que muy pocos se harían con ellos: nada más abrir puertas, la primera tirada se agotó. Funko lanzará varias tandas de estos personajes a lo largo de la convención, a primera hora de la mañana y a primera de la tarde.

Experiencias Dentro de la habitación de Andy, de 'Toy Story'

Ampliar Salvador Salas

'Toy Story' nunca pasa de moda, pero a las puertas de su quinta entrega crece el interés por esos juguetes que cobran vida propia. San Diego Comic-Con Málaga reproduce la habitación de Andy, el niño protagonista de las primeras películas, a gran escala. Están Buddy, Buzz Lightyear y hasta Forky, el centro de todas las fotos, junto a la enorme cama y la cómoda gigante del 'dueño' de todos ellos.

Fotos especiales En la moto de Tron y con huevos de dinosaurios

Ampliar Salvador Salas

Los photocalls son la principal atracción de la zona de exhibición, con colas de más de media hora en ocasiones. Todo con tal de hacer una foto subido a la moto de 'Tron' (uno de los títulos estrella de esta edición), junto a los huevos de dinosaurio de 'Jurassic World', en el coche de 'Regreso al futuro' o dentro de 'Predator: Badlands'. En la mayoría de los casos, la espera se compensa con un póster o el acceso a un sorteo con material especial de la película.

En medio de todo ese mundo de ciencia ficción y acción desbordante, sorprende un corner dedicado a Sylvanian Families, los adorables animales humanizados que este año celebra su 40 aniversario. En San Diego Comic Con, lo festejan con algunas de sus figuras en tamaño real, un expositor con su mundo en miniatura y la posibilidad de llevarse unas fotos en familia en un fotomatón.

Compras exclusivas El guantalete de Thanos y un Mickey de Lladró

Ampliar Tenllado

Es el paraíso de los coleccionistas más frikis. Y con más dinero. En San Diego Comic Con Málaga se pueden adquirir algunos de los productos más exclusivos del cómic y la cultura popular. En su tienda oficial, destaca un guantelete de Thanos por 24.750 dólares, en bronce y con gemas preciosas, de la joyería americana East Continental Gems. Solo hay 200 como este, fabricado de forma artesanal, como una réplica exacta -a menor escala- del que luce el supervillano en 'Avengers: Infinity War'. Pero hay una opción más económica: un pequeño guantelete del infinito a modo de colgante, también en bronce y con una piedra preciosa, a 149 euros, en precio especial de la Comic-Con Málaga.

Ampliar Tenllado

En otro lado de la sala, Lladró exhibe sus superhéroes y personajes Disney en porcelana. Incluso terminan de decorar uno de ellos en directo y a la vista del público. Por 950 euros te puedes llevar a casa un Mickey delicado y brillante. Por 4.170 euros sale La Reina Amidala en la Sala del Trono.

Y para los fanáticos de los juegos de mesa, una empresa de Córdoba les ofrece el mobiliario perfecto: una mesa que lo mismo sirve de centro del salón y comedor, que para echar una partida de rol. Y no es necesario acabarla. Cuando ya no apetece seguir, se deja tal cual y se cubre con paneles de madera. Nadie diría que debajo hay una batalla pendiente. Uno de los modelos estrella, elevable para mesa baja o de comedor, tiene un precio de 2.300 euros, de la firma Mesas para Juegos.