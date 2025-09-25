Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga

Lo peor para ellos no ha sido rascarse el bolsillo (y mucho) sino tener que aguantar una larga cola para poder hacerse una foto o ... llevarse un autógrafo de sus ídolos. Las primeras firmas de las estrellas de esta San Diego Comic-Con Málaga 2025 (SDCCM) arrancaban a las 14 horas en los exteriores del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el espacio 'Meet the Artist'. Desde hora y media antes, centenares de personas que ya habían reservado online, esperaban pacientemente (aunque con cierto enfado) a Dafne Keen, Taz Skylar y Natalie Dyers.

«Yo he pagado por la firma de los tres y, además una foto», explicaba cariacontecida Paula en la misma cola. Con sus Funkos en la mano, decía que lo importante no era tanto el dinero, sino que la iban a obligar a hacer 3 colas distintas, «¡una por cada actor!». A su lado, Marcos -que sólo deseaba que el protagonista de 'One Piece' llegara cuanto antes- explicaba el dinero, «aunque duele el bolsillo» era lo de menos: «Esto es habitual en un encuentro de este tipo, pagar por un autógrafo o una foto de tus fans».

Apertura de puertas, la primera en llegar es Natalie Dyers que recibe con una sonrisa a los más madrugadores. «Nice to meet you» y un tímido «adiós». La menuda heroína repite como una autómata el gesto: saludo, firma y despedida. Algunas conversaciones duran algo más si los fans controlan algo de inglés. Los más mitómanos han tenido que pagar 90 euros por una fotografía y 66 por autógrafo, aparte de los 55 euros de la entrada diaria a las SDCCM. Por estos sets pasarán tamb ién Brian Austen Green ('Sensación de Vivir'), Pedro Alonso ('La Casa de Papel'), Ashley Eckstein ('Star Wars'), Luke Evans ('Dracula Untold') o Aaron Paul ('Breaking Bad'). Todas las citas con previa reserva en la web de SDCCM. Son los propios artistas y su representación quienes fijan estas tarifas porque estos ingresos van al margen de los contratos de la San Diego Comic-Con Málaga.

Ampliar Colas para autógrafos y fotos. Salvados Salas

Firma y foto por separado

Estos encuentros se desarrollarán en el espacio 'Meet the Artist' (Conoce al artista), situado al aire libre, en el 'Village' junto al Palacio de Ferias. Firma y foto van por separado, es decir, cada artista tiene una hora para firmar y otra para fotos con fans, así que el precio conjunto se eleva a los 130 euros, sin contar el IVA, además de soportar dos colas por separado. Aunque no todo es pagar, la agenda contempla encuentros con figuras del cómic, el cine o la gran pantalla sin coste adicional. Encuentros gratuitos con Yaya Han (estrella del Cosplay), Peach Momoko (ilustradora Marvel), Jeph Loeb (guionista y productor), Jim Lee (director creativo de DC) o Belén Ortega (ilustradora de Marvel y DC). Una lista de medio centenar de encuentros, sin cita previa, en las que algunos creadores ya adelantan que sólo firmarán un ejemplar por visitante.