Dafne Keen, en Málaga.

Dafne Keen, en Málaga. Salvador Salas

Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga

Dafne Keen, Taz Skylar y Natalie Dyers abren fuego en 'Meet the Artist', el espacio donde firman autógrafos y se hacen fotos con los fans

Ángel de los Ríos

Ángel de los Ríos

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 16:44

Lo peor para ellos no ha sido rascarse el bolsillo (y mucho) sino tener que aguantar una larga cola para poder hacerse una foto o ... llevarse un autógrafo de sus ídolos. Las primeras firmas de las estrellas de esta San Diego Comic-Con Málaga 2025 (SDCCM) arrancaban a las 14 horas en los exteriores del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, en el espacio 'Meet the Artist'. Desde hora y media antes, centenares de personas que ya habían reservado online, esperaban pacientemente (aunque con cierto enfado) a Dafne Keen, Taz Skylar y Natalie Dyers.

