Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan ya del paraíso friki

Ver 21 fotos
Salvador Salas

Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan ya del paraíso friki

Familias y grupos de amigos llegados de todas partes de la geografía llenan desde primera hora de la mañana el Palacio de Ferias

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:14

Ni siquiera habían abierto las puertas cuando Mario Bros, Capitán América, Spiderman y hasta un Pirata del Caribe esperaban su turno para entrar. San Diego ... Comic-Con Málaga desborda todas las expectativas con miles de personas ya desde antes de las diez de la mañana con ganas de sumergirse en el paraíso de la cultura popular y el mundo friki. Mayores y pequeños, familias y grupos de amigos dan la bienvenida a la primera edición de esta convención que por primera vez se celebra fuera de su sede americana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  6. 6 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ganas de San Diego Comic-Con Málaga: miles de personas disfrutan ya del paraíso friki