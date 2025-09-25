Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
David Glanzer selló el acuerdo de continuidad de San Diego Comic-Con con Málaga. Marilú Báez

Una gala inaugural de la Comic-con sin espectáculo, pero con mensaje: «San Diego ha encontrado un hogar en Málaga»

Los responsables estadounidenses de la comic-con sellan su buen entendimiento con los organizadores de esta versión europea que garantiza su continuidad hasta 2027

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:49

La gala inaugural sorprendió. Pero por su institucionalidad y su escasa espectacularidad. Para un evento «mundial» como se reivindicó en la ceremonia de apertura de ... la primera San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), el guion del acto fue de lo más convencional. Apenas 35 minutos -los mismos que el retraso que tuvo sobre el horario previsto-; presentadores con buen rollo, Dafne Keen y Taz Skylar -le sobraba el chicle mientras hablaba-, pero sin más papel que el de introductores de discursos; protagonismo absoluto de representes políticos y ningún invitado de relumbrón ni sorpresa. A falta de superhéroes, el que puso más carne y pasión fue David Glanzer, jefe de comunicación y estrategia del evento matriz en Estados Unidos, que después de asistir durante toda la jornada al comienzo de la primera edición europea de SDCC se felicitó este jueves porque este proyecto que empezó hace 55 años en el sótano de un hotel californiano se ha convertido «en el principal evento de su categoría en el mundo» y «ha encontrado un hogar aquí, en la hermosa Málaga».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  2. 2 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  3. 3 Desalojado y suspendido el pleno de Málaga cuando la edil de Vox intervenía sobre violencia de género
  4. 4

    Vía libre al proyecto de oficinas y alojamientos temporales en el histórico Cortijo Jurado de Málaga
  5. 5 San Diego Comic-Con Málaga recibe a los héroes: miles de personas acceden ya al paraíso friki
  6. 6 Una hora y media de cola al sol y más de 60 euros por un minuto con tu ídolo en la San Diego Comic-Con Málaga
  7. 7

    Málaga cuenta ya con el quirófano de neurocirugía más avanzado de Andalucía
  8. 8

    El embalse de Casasola recupera su seguridad ante las riadas tras meses de obras para eliminar el grave atoro de su desagüe
  9. 9 El megayate de la heredera de la cadena de supermercados Walmart hace escala en Málaga
  10. 10 Expertos avisan: el oeste de Andalucía, entre las zonas más afectadas por los restos del huracán Gabrielle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Una gala inaugural de la Comic-con sin espectáculo, pero con mensaje: «San Diego ha encontrado un hogar en Málaga»

Una gala inaugural de la Comic-con sin espectáculo, pero con mensaje: «San Diego ha encontrado un hogar en Málaga»