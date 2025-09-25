Una gala inaugural de la Comic-con sin espectáculo, pero con mensaje: «San Diego ha encontrado un hogar en Málaga»

La gala inaugural sorprendió. Pero por su institucionalidad y su escasa espectacularidad. Para un evento «mundial» como se reivindicó en la ceremonia de apertura de ... la primera San Diego Comic-Con Málaga (SDCCM), el guion del acto fue de lo más convencional. Apenas 35 minutos -los mismos que el retraso que tuvo sobre el horario previsto-; presentadores con buen rollo, Dafne Keen y Taz Skylar -le sobraba el chicle mientras hablaba-, pero sin más papel que el de introductores de discursos; protagonismo absoluto de representes políticos y ningún invitado de relumbrón ni sorpresa. A falta de superhéroes, el que puso más carne y pasión fue David Glanzer, jefe de comunicación y estrategia del evento matriz en Estados Unidos, que después de asistir durante toda la jornada al comienzo de la primera edición europea de SDCC se felicitó este jueves porque este proyecto que empezó hace 55 años en el sótano de un hotel californiano se ha convertido «en el principal evento de su categoría en el mundo» y «ha encontrado un hogar aquí, en la hermosa Málaga».

Ampliar Aspecto del Hall M durante la gala inaugural a la que asistieron 3.000 personas. Marilú Báez

En su discurso en inglés, que se podía seguir traducido en español por un sistema de inteligencia artificial a través del móvil, Glanzer reveló que este salto más allá de las fronteras de Estados Unidos se fraguó durante dos años y medio en los que se realizaron numerosas visitas a Málaga para sellar el acuerdo. «Las cosas grandes no ocurren porque sí. Se necesita mucho esfuerzo, mucho trabajo, largos días y largas noches, para traer al mundo un acontecimiento de este calibre», aseguró el portavoz de San Diego Comic-Con que, sin querer personalizar en nadie esta aventura, sí quiso dejar claro que «este evento no sería posible si no fuera por las innumerables reuniones» y la «planificación de un grupo que ha hecho un trabajo increíble» e «incansable».

David Glanzer agradeció a Málaga «por honrar nuestra marca» y «por tener la pasión de producir un evento digno del nombre Comic-Con»

En nombre de la presidenta de San Diego Comic-Con, Robin Donlan, también presente anoche en la gala de apertura, David Glanzer mostró su satisfacción por la puesta en escena, el montaje y el espectacular ambiente en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga por lo que agradeció a la organización «por honrar de verdad nuestra marca, por amar los cómics y el arte popular tanto como nosotros, y por tener la pasión de producir un evento digno del nombre Comic-Con».

Ampliar Juanma Moreno, con un grupo de Daredevils, antes de empezar la gala inaugural. Salvador Salas

Juanma Moreno se confesó un fan de la saga 'Star Wars' y se despidió a lo jedi: «Que la fuerza os acompañe»

El entendimiento entre San Diego y Málaga es total y así lo selló también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se subió al monumental escenario del Hall M y, ante su auditorio de 3.000 personas, recordó que SDCCM seguirá celebrándose «al menos» dos años más hasta 2027. El mandatario puso el evento a la altura de la celebración de los Latin Grammy hace dos años en Sevilla para añadir que «hoy repetimos esta proeza al ser el primer lugar fuera de Estados Unidos que celebra la Comic-Con». Moreno aprovechó para recordar que Andalucía es un «gran plató de casi 90.000 kilómetros cuadrados» y sacó su lado más friki para confesarse un fan más de la saga 'Star Wars' y despedirse a lo jedi «con una frase que es muy importante para mí: 'Que la fuerza os acompañe'».

Ampliar Los presentadores Taz Skylar y Dafne Keen, durante la ceremonia de apertura. Marilú Báez

Por su parte, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, hizo honor a la internacionalidad del evento y comenzó su discurso en inglés para dar la bienvenida a todos los presentes de otras nacionalidades. «La cultura pop une a los países como la cultura en general», aseguró el regidor que agradeció a la Junta de Andalucía el patrocinio del evento y al director de SDCCM, Javier Barberá, y a su equipo por convertir Málaga «en la capital europea de este acotamiento». Y levantó los aplausos cuando buscó el paralelismo entre las dos orillas y reclamó que «el San Diego de la California europea es Málaga».

Ampliar Francisco de la Torre entrega al alcalde de Lucca, Mario Pardini, el galardón del evento. Marilú Báez

De la Torre entregó también un galardón del evento al alcalde de la ciudad italiana de Lucca, Mario Pardini, muy vinculada con el mundo de los cómics. Ese fue el único detalle de una gala que se despidió con un espectáculo de danza, con medio centenar de bailarines sobre el gran escenario del Hall M, y un cañón de papelitos anunciar el final. No faltaron los aplausos, aunque tampoco miradas y una pregunta: «¿Ya está?».

Ampliar Álex de la Iglesia, entre el público de la gala inaugural. Salvador Salas

La gala inaugural, en la que se vio entre el público al cineasta Álex de la Iglesia -un friki con galones-, le puso el cierre a una primera jornada que, por contra, dejó un gran sabor de boca. Y boquiabiertos a muchos con la amplia oferta de actos, puesta en escena y ambiente que hicieron las delicias de los fans, muchos de ellos disfrazados con todo tipo de personajes, desde Wonder Woman a cientos de soldados y fauna de 'Star Wars'. Un éxito evidente, que provocó numerosas e inevitables colas, pero que convirtió Málaga en capital de la cultura pop. Esto solo ha hecho empezar. Quedan otras tres jornadas y la visita de su majestad Arnold Schwarzenegger.