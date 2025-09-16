Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Robert Redford, Lola y sus hijos Shauna y Jamie, en 1966, en Mijas. Wayne Van Wagenen

Robert Redford: el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood

La mítica estrella, fallecida este martes, se refugió seis meses con su familia en una villa de la Costa del Sol para plantearse si quería seguir siendo actor y escapar de los rumores de idilio con Natalie Wood

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:16

Pasó un mes casi sin hablar, sentado en una silla de hierro y contemplando el horizonte. Su mujer, Lola Van Wagenen, intentaba convertir aquella villa ... en un hogar y sus hijos jugaban a su alrededor o en la piscina vacía. Pero él no los veía. Miraba el paisaje desde aquel trono: Fuengirola y la línea de la costa al fondo y las casas blancas de Mijas sobre su cabellera rubia. Pero tampoco era eso lo que veía. Miraba en su interior. Su agente tenía una oferta sobre la mesa para protagonizar 'Descalzos por el parque', pero no tenía claro si quería seguir siendo actor. «No tenía ningún plan en concreto. Quería pintar y leer, eso es todo», confesó en sus memorias el mítico actor fallecido este martes, a los 89 años.

