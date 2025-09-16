Las siete películas imprescindibles de Robert Redford

No ganó ningún Oscar como actor, aunque sí fue nominado en una ocasión, por meterse en la piel de Johnny Hooker, el estafador al que ... daba vida en 'El golpe'. Pero lo cierto es que Robert Redford dejó una lista inmensa de grandes trabajos, también como director, pues se alzó con la estatuilla a mejor director por 'Gente corriente'. Escogemos las siete imprescindibles de quien compartiera el título de sex symbol con su colega Paul Newman.

'Dos hombres y un destino' (1969)

George Roy Hill dirigió este wéstern escrito por William Goldman en el que Paul Newman y Robert Redford compartían por primera vez pantalla. Ambientada a principios del siglo XX, en Wyoming, la pareja daba vida Butch Cassidy y The Sundance Kid, un papel este último que le iba como anillo al dedo a Robert Redford, líderes de una banda de forajidos. Después de que el robo a un tren fracasa, se encuentran huyendo con un pelotón que les pisa los talones. Su solución: escapar a Bolivia. La película fue un éxito de taquilla y se hizo con cuatro oscars, además de grabar en la memoria de los espectadores un tema como 'Raindrops Keep Falling On My Head'.

'El candidato' (1972)

Robert Redford se mete en la piel de Bill McKay, un abogado idealista que se presenta a senador. Como no tiene ninguna esperanza de ganar, está dispuesto a dar un disgusto al sistema, actuando con absoluta libertad y siempre fiel a sus principios. Dirigida por Michael Ritchie, la cinta ganó el Oscar al mejor guion original, obra de Jeremy Larner y es una representación perfecta de cómo funcionan unas elecciones y la política.

'El golpe' (1973)

George Roy Hill volvió a reunir a la dupla Newman-Redford en esta cinta en la que interpretan a un par de estafadores. En Chicago, en septiembre de 1936, durante la Gran Depresión, un joven estafador, al que da vida Redford, se alía con Henry Gondorff (Newman) para vengar la muerte de su amigo Luther, asesinado por un peligroso mafioso, Doyle Lonnegan, y por el robo del dinero del principio de la película, que le pertenecía. Nominada a diez Oscar, recibió siete, entre ellos el de mejor película, y se convirtió en un clásico instantáneo.

'Tal como éramos' (1973)

Sydney Pollack reunió a Robert Redford y Barbra Streisand para contar esta historia de amor y desamor escrita por Arthur Laurents, Dalton Trumbo, Francis Ford Coppola y David Rayfiel. La cinta se ponía en marcha en los años treinta, cuando una pareja diametralmente opuesta -ella es una mujer fuerte y defensora a ultranza de sus principios, él es más individualista, pero tiene un carisma excepcional- inicia una amistad genuina que pronto se torna en atracción física. La historia a la que el espectador se iba asomando en diferentes etapas de sus vidas, es una de las más conmovedoras del cine clásico y fue premiada con el Oscar a la mejor música (Marvin Hamlisch) y a la mejor canción (Marvin Hamlisch, Alan Bergman y Marilyn Bergman).

'Los tres días del Cóndor' (1975)

De nuevo Sydney Pollack volvió a contar con Robert Redford para adaptar la novela 'Seis días del Cóndor', de James Grady. En ella, Redford da vida a un funcionario inofensivo de la CIA que descubre con horror que todos sus compañeros de oficina han sido asesinados y que él será el siguiente. Joseph Turner, de nombre clave Cóndor, intentará averiguar cuál es el motivo de que hayan matado a sus colegas y quieran matarlo también a él, cuando solamente se dedica a buscar mensajes codificados en revistas, periódicos y libros, pero sin tener ningún contacto directo con el mundo del espionaje. Pollack optó por Max von Sydow para encarnar al malo de la ficción en una película en la que también estaba Faye Dunaway.

'Todos los hombres del presidente' (1976)

Dirigida por Alan J. Pakula y basada en el libro homónimo de Bob Woodward y Carl Bernstein, la ficción relata la historia de la investigación periodística que condujo al famoso escándalo del 'Watergate', que obligó a Richard Nixon a dimitir como presidente de los Estados Unidos. Dustin Hoffman y Robert Redford se metían en la piel de dos periodistas del Washington Post que investigan un asunto de carácter político de aparente poca importancia. Al ver que renombrados abogados trabajaban en el caso, se dieron cuenta de que detrás podía haber algo mucho más importante. La película se llevó cuatro oscars, entre ellos el de mejor guion.

'Memorias de África' (1985)

Sydney Pollack volvía a confiar en Robert Redford para llevar a la pantalla este libro escrito por Karen Blixen. A comienzos del siglo xx, la baronesa Karen Blixen (Meryl Streep) decide casarse con su primo lejano, el barón Bror Blixen-Finecke (Klaus Maria Brandauer) e irse a vivir a Kenia, entonces una de las colonias británicas de África, para dirigir una plantación de café. Este matrimonio de conveniencia pronto se viene abajo, debido al carácter mujeriego de su marido y a la falta de amor. Será entonces cuando conozca a un cazador profesional, Denys Finch Hatton (Robert Redford), aventurero y liberal, que le hace recobrar la alegría de vivir. Pero su visión respectiva del amor difiere, debido a que él no concibe la vida sin su independencia y ella precisa de un compañero fiel. La película obtuvo un extraordinario éxito de taquilla y crítica y ganó siete Premios Óscar, entre ellos el de mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado, entre otros.

Y un extra: 'Gente corriente' (1980)

En un listado que hiciera un repaso a las mejores películas de Robert Redford, debíamos incluir también una de sus películas como director. Precisamente, 'Gente corriente' fue su debut detrás de las cámaras. La cinta se llevó cuatro oscars, entre ellos el de mejor director y mejor película. Las relaciones dentro de una familia estadounidense modelo, los Jarrett (padre, madre, dos hijos) que vive en un vecindario adinerado, se ven alteradas por un accidente ocurrido en un bote. El mayor de los hermanos muere en el accidente mientras que el menor queda agobiado por la culpa de haber sobrevivido. Abrumado, Conrad intenta suicidarse y es internado durante un tiempo en un psiquiátrico. El filme narraba el regreso a casa del chaval, atrapado entre la frialdad de su madre Beth (Mary Tyler Moore) y la impostada alegría de su padre Calvin (Donald Sutherland).