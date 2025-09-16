Muere Robert Redford a los 89 años

Nunca fue un héroe de acción, lo suyo era más bien encarnar al americano íntegro enfrentado al sistema. Al igual que en 'Las aventuras de ... Jeremiah Johnson' -su película más querida-, donde era un trampero que se perdía en las Rocosas, Robert Redford parecía un poco fuera de lugar en el Hollywood de las últimas décadas, que solo obedece a la tiranía de la taquilla. Sin embargo, su leyenda se mantuvo intacta hasta su muerte este martes. Según revela el 'New York Times', el protagonista de 'Todos los hombres del presidente', 'Dos hombres y un destino' o 'El golpe' ha fallecido a los 89 años en su casa de Utah.

Cuenta Peter Biskind en su ensayo sobre el cine independiente 'Sexo, mentiras y Hollywood' (Ed. Anagrama) que Redford siempre se vio a sí mismo como un intruso en el glamour de Hollywood. Demasiado liberal para unirse al viejo grupo dirigente, a lo largo de su carrera se dedicó a desplegar el poder que confiere la fama con vistas a articular un cambio social de signo progresista, mostrando particular afinidad por el medio ambiente y los derechos de los nativos norteamericanos.

Izquierdista en el laxo sentido estadounidense, sí, pero no tonto. A mediados de los 60, el actor compró tierras semisalvajes a dos mil metros de altura en las montañas Wasatch de Utah. Tras ganar mucho dinero con 'Dos hombres y un destino', adquirió junto a unos socios una estación de esquí que se reveló un fracaso por la carencia de nieve. Concibió entonces una colonia para artistas, el Instituto Sundance, bautizado en honor al atracador de bancos que había encarnado junto a Paul Newman. Con el tiempo, el festival Sundance sería la meca del cine independiente y el actor continuaría su cruzada ecologista hasta ser propietario de 2.000 hectáreas de bosques vírgenes.

La suya fue una toma de conciencia tardía, porque en la época en que Jane Fonda se manifestaba contra la Guerra de Vietnam, la estrella rubia parecía más ocupada en consolidar su carrera con filmes como 'Tal como éramos' y 'El golpe'. Sin embargo, su estatus de mito de Hollywood resulta indisociable de su condición de activista. En realidad, el sino del californiano ha sido encontrar el reconocimiento en tareas distintas a la actuación y a su primera vocación de ser pintor. Su único Oscar lo obtuvo por dirigir en 1980 'Gente corriente', arrebatándoselo nada menos que al Martin Scorsese de la magna 'Toro salvaje'.

Ampliar Robert Redford y Jane Fonda en el Festival de Venecia de 2017. AFP

Charles Robert Redford Jr. nació en 1936 en Santa Mónica, California. Sus padres se casaron tres meses después, así que al principio de su carrera, los publicistas de la Fox situaron oficialmente su nacimiento en 1937. Su padre trabajó como lechero y contable. Su madre falleció cuando el actor tenía 18 años. A Redford le gustaba recordar su adolescencia y juventud como una etapa problemática, en la que flirteó con la delicuencia, con peleas entre pandilleros y alguna noche en la cárcel. Intentó trabajar como doble de acción y en 1959 debutó en Broadway con un personaje que tenía una sola línea de diálogo.

Había probado suerte con el deporte, pero la cosa no funcionó. Con apenas 20 años, Redford abandonó la universidad, en la que disfrutaba de una beca por jugar al béisbol. Se dedicó a recorrer algunos países del sur de Europa, entre ellos España, y estudió arte en París, donde sobrevivió vendiendo sus bocetos por las calles. Ya de vuelta a su país, su enganche con los escenarios fue primero a través de la escenografía. Trabajó en yacimientos petrolíferos y en 1958 se casó con una estudiante mormona, Lola van Wagenen, con quien tuvo cuatro hijos y de la que se divorció en 1985. Desde 2009 estaba casado con Sibylle Szaggars, una artista alemana a la que conoció en el Instituto Sundance.