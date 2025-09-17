Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Estados Unidos llora la muerte de Robert Redford y hasta Trump reconoce que «era un grande»

El fallecimiento del actor este martes a los 89 años ha dejado una cascada de reacciones de admiración y duelo

Helena Rodríguez

Helena Rodríguez

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:16

Ninguna de sus interpretaciones recibió un Oscar (sí se llevó uno como director y el honorífico) ni tampoco cuenta con una estrella en un Paseo ... de la Fama que sin él pierde brillo, pero pocos en el planeta fueron este martes inmunes a la muerte de Robert Redford. Desde fans huérfanos de su expresiva mirada azul hasta compañeros de profesión, pasando por políticos. Incluso Donald Trump tuvo que rendirse y decir algo agradable de un actor abiertamente demócrata que no tuvo reparos en criticar al magnate republicano ni avisar sobre los peligros de votarle. Las redes sociales se llenaron de imágenes de un intérprete que ya era un mito antes de fallecer en su casa de Utah.

