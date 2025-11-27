Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las dos películas de hoy de la Semana de Cine Alemán

'Frisch'' y 'Mit der Faust in die Welt schlagen' se proyectan este viernes dentro del ciclo cinéfilo

Uwe Scheele

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:35

Hasta el próximo 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Este viernes 28 de noviembre habrá doble sesión en el Cine Albéniz: 'Frisch', thriller de cortes rápidos y banda sonora potente, y 'Mit der Faust in die Welt schlagen', un filme con personajes auténticos, imágenes atmosféricas y un reparto impresionante, donde la directora Constanze Klaue pinta un retrato implacable de una generación en busca de orientación. Aquí se llega a la venta anticipada.

