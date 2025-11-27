Las dos películas de hoy de la Semana de Cine Alemán

Hasta el próximo 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Este viernes 28 de noviembre habrá doble sesión en el Cine Albéniz: 'Frisch', thriller de cortes rápidos y banda sonora potente, y 'Mit der Faust in die Welt schlagen', un filme con personajes auténticos, imágenes atmosféricas y un reparto impresionante, donde la directora Constanze Klaue pinta un retrato implacable de una generación en busca de orientación. Aquí se llega a la venta anticipada.

1 'Frisch'

Ampliar En el matadero: fotograma de 'Frisch' ©Leonhard Kairat, PortauPrincePictures, WeydemannBros

'Frisch' es un thriller trepidante que apenas da tiempo a recuperar el aliento. Una oscura mirada al abismo criminal de una familia que vive en Duisburgo, centrada en los hermanos Kai y Mirko, que crecieron con su tío Andy. Mientras Kai, ahora un marido y padre cariñoso, trabaja con su tío en una fábrica de carne, Mirko se descarriló muy pronto. Cuando Mirko, que ha sido encarcelado varias veces por actividades delictivas, sale de prisión, exige que le devuelvan el dinero que había confiado a Kai antes de su detención. Pero Kai ya ha gastado la mayor parte del dinero y ahora se encuentra bajo una enorme presión para encontrar el dinero que falta. (Más información, aquí)

2 'Mit der Faust in die Welt schlagen'

Ampliar Fotograma © Across Nations Filmverleih GmbH

Los hermanos Philipp (12) y Tobias (9) crecen en la provincia de Alemania oriental a principios de la década de 2000. La familia está construyendo una casa. El demacrado Uwe, que ayuda en la obra, muere repentinamente. Su caída parece reflejar el destino de toda una región: demasiado alcohol, falta de trabajo y un pasado de la RDA del que no pueden liberarse. (Más detalles, aquí).