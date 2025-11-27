'Frisch': thriller de cortes rápidos y banda sonora potente en la Semana de Cine Alemán de Málaga

Del 25 al 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se puede ver el viernes, 28 a las 19 h en la sala 3 del Cine Albéniz. Aquí se llega a la venta anticipada.

Carnicero y traficante de drogas

'Frisch' es un thriller trepidante que apenas da tiempo a recuperar el aliento. Una oscura mirada al abismo criminal de una familia que vive en Duisburgo, centrada en los hermanos Kai y Mirko, que crecieron con su tío Andy.

Fotogramas ©Leonhard Kairat, PortauPrincePictures, WeydemannBros

Mientras Kai, ahora un marido y padre cariñoso, trabaja con su tío en una fábrica de carne, Mirko se descarriló muy pronto. Cuando Mirko, que ha sido encarcelado varias veces por actividades delictivas, sale de prisión, exige que le devuelvan el dinero que había confiado a Kai antes de su detención. Pero Kai ya ha gastado la mayor parte del dinero y ahora se encuentra bajo una enorme presión para encontrar el dinero que falta.

Frisch (Fresco): viernes, 28. 19 h Director: Damian John Harper. Actores: Louis Hofmann, Franz Pätzold, Sascha Alexander Geršak, Canan Kir y otros. Género: Thriller. Duración: 99 min.

Mirko obliga a Kai a trabajar de nuevo como mula de la droga para conseguir el dinero. Kai, desesperado por proteger a su familia y cumplir al mismo tiempo las exigencias de su hermano, no ve otra salida que pedir ayuda a un viejo amigo, ahora policía. Esto da lugar a una serie de tensos acontecimientos que empeoran aún más la relación entre los dos hermanos.

La adaptación cinematográfica de la novela homónima de Mark McNay es un intenso thriller que utiliza distintas épocas para arrojar luz sobre complejas relaciones familiares y dilemas morales. Se debate entre la lealtad a la propia familia y el deseo de llevar una vida honesta.