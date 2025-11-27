Ira, pérdida y crecer en una familia desgarrada: dos hermanos encuentran algo parecido a la amistad entre neonazis

Del 25 al 29 de noviembre, SUR organiza la 6ª edición de la Semana de Cine Alemán en Málaga junto con el Goethe-Institut Madrid, ... el Consulado de Alemania en Málaga y con el apoyo de la asociación Amigos del Goethe-Institut España. Esta película se puede ver el viernes, 28 a las 21.15 h en la sala 3 del Cine Albéniz. Aquí se llega a la venta anticipada.

El destino de toda una región

Los hermanos Philipp (12) y Tobias (9) crecen en la provincia de Alemania oriental a principios de la década de 2000. La familia está construyendo una casa. El demacrado Uwe, que ayuda en la obra, muere repentinamente. Su caída parece reflejar el destino de toda una región: demasiado alcohol, falta de trabajo y un pasado de la RDA del que no pueden liberarse.

Mit der Faust in die Welt schlagen (Punching the world). Viernes, 28. 21.15 h. Director: Constanze Klaue. Actores: Anton Franke, Camille Moltzen, Anja Schneider, Christian Näthe, Johannes Scheidweiler, Sammy Scheuritzel. Género: Drama, Coming-of-Age. Duración:110 min.

Cuando se mudan a la casa, aún sin terminar, la familia empieza a desmoronarse. El padre se queda en paro, la madre intenta sacar las cosas adelante. Tobi y Philipp quedan atrapados en medio, solos consigo mismos. En contraste con el confinamiento doméstico y familiar, el paisaje parece ilimitado. Bosques interminables, campos amarillos de colza y el agua azul turquesa de las canteras, a las que se puede saltar para escapar por un momento del aburrimiento. En una vida en la que hay pocos puntos brillantes y modelos a seguir, la naturaleza se convierte en un lugar de retiro.

Fotogramas © Across Nations Filmverleih GmbH

Violencia y xenofobia

Al final, sólo quedan los chicos mayores, que prometen aventuras pero significan violencia y xenofobia. Philipp se une a ellos. Por primera vez, siente que tiene un propósito y que pertenece a algo, aunque eso signifique cruzar fronteras. La situación se agrava cuando se construye un centro de refugiados en las cercanías.

Con personajes auténticos, imágenes atmosféricas y un reparto impresionante, la directora Constanze Klaue pinta un retrato implacable de una generación en busca de orientación. Una película que conmueve, sacude y resuena durante mucho tiempo.