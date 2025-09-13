Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Torremolinos

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Playa de La Carihuela. J. R. C.

Las playas de Torremolinos, con un agua «excelente», pero con toneladas de basura, ¿cómo es posible?

Los resultados de los análisis de la Universidad de Málaga y los datos del servicio de limpieza del litoral de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol arrojan realidades aparentemente contradictorias; parte de la explicación está en las danas del invierno

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:20

Los resultados de dos informes, en parte contradictorios, permiten hacer una radiografía del litoral de Torremolinos al final de un verano en el que en ... todas sus playas ha ondeado la Bandera Azul, un marchamo de calidad, que ha recuperado La Carihuela tras casi 30 años, hecho que ha permitido este hito.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Detenido en Málaga por amenazar a una mujer con «rajarle la cara» porque se negaba a besarlo
  3. 3

    Doce rutas sencillas, pero espectaculares, para iniciarse en el senderismo en Málaga
  4. 4 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  5. 5 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  6. 6 Eva, un nuevo beach club inspirado en Santorini, se estrena en Estepona
  7. 7

    Cambio radical en Lagunillas: empiezan las obras
  8. 8 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  9. 9 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  10. 10 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las playas de Torremolinos, con un agua «excelente», pero con toneladas de basura, ¿cómo es posible?

Las playas de Torremolinos, con un agua «excelente», pero con toneladas de basura, ¿cómo es posible?