Comienza la firma de alquileres sociales para 21 familias que iban a ser desahuciadas en el barrio de El Calvario de Torremolinos

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha aprobado la firma de alquileres sociales, que oscilan entre los 105 y ... los 600 euros, con un precio de mercado que ronda los 1.500 en el municipio, con 21 de los residentes en el bloque de El Calvario de Torremolinos. Forman parte del grupo de ciudadanos que, en marzo de este año, denunciaron que eran víctimas de un enrevesado procedimiento judicial que los dejaba en la calle, a pesar de haber abonado sus mensualidades.

Sus inmuebles pasaron a ser gestionados por la Sareb, participada por el Estado, a consecuencia de la quiebra de la entidad bancaria que prestó dinero a la promotora que construyó el edificio que, a su vez, cayó en bancarrota, aunque no sin antes subarrendar las viviendas a otras mercantiles con las que, ya en tercera instancia, firmaron un contrato de alquiler con los siguientes moradores, entre los que se encuentran algunos de los que se beneficiarán de esta fórmula de arrendamiento asequible.

Esta salida es posible después de que, con la mediación del Ayuntamiento, la Sareb solicitara al juzgado que paralizara la venta de los pisos, ya en marcha tras haberse subastado, con el objetivo de que, otra vez, pasaran a formar parte de sus activos y se pudiera estudiar la firma de un alquiler social con las personas que allí residen, siempre que tuvieran los requisitos para ello. Los informes para acreditar esta situación de vulnerabilidad corrieron a cargo de los Servicios Sociales municipales y Sareb los estudió caso por caso.

Los nuevos contratos serán por 7 años, para viviendas de 1 y 2 dormitorios, y la renta a abonar corresponde al 30% de los ingresos por unidad familiar. De los 23 arrendamientos planteados inicialmente, han quedado excluidos dos que no han estado de acuerdo con pagar la fianza ni con el alquiler social, tal y como indica el Ayuntamiento. No obstante, desde el Gobierno local torremolinense muestran su satisfacción ante esta fórmula ya que, sostienen, pone fin a la incertidumbre de estas familias que estuvieron a punto de perder sus casas».

Durante este martes, las familias que se acogen a esta posibilidad, o lo que es lo mismo 55 personas con menores incluidos, pasarán por el Centro de Desarrollo Comunitario Isabel Manoja, dependiente del Ayuntamiento de Torremolinos, a rubricar los nuevos contratos.

El Gobierno local pone en valor la labor ha ejercido para buscar un acercamiento entre el conocido como 'banco malo' y los afectados, que, destacan, «ha resultado fundamental para que hoy nuestros vecinos y vecinas tengan la certeza de que su ayuntamiento se preocupa y se ocupa de ellos».

El pasado mes de abril, la propia alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, se mostró tajante al afirmar «no vamos a parar y desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo posible para que los vecinos de El Calvario, muchos de ellos vulnerables, puedan encontrar las máximas garantías posibles en un proceso complejo en el que la Sareb debería ser un aliado y no un obstáculo».

El problema de estos torremolinenses, además de debatirse en el pleno de la Corporación y haberse trasladado a la calle, en forma de protestas, llegó al Congreso de la mano del PP, IU Andalucía y Vox.

Toda esta sucesión de acontecimientos, que también ha dado pie a una investigación policial y a diligencias judiciales ante una posible esfafa, llega en un momento en el que la Sareb trabaja en el el traspaso de viviendas a la Entidad Publica Empresarial de Suelo, la nueva empresa pública de la vivienda. Desde la sociedad estatal confirman que, una vez que esté en marcha, el nuevo organismo será el que gestione estos contratos.