Uno de los carteles exhibidos por los vecinos del bloque de El Calvario en una protestesta. SUR

Comienza la firma de alquileres sociales para 21 familias que iban a ser desahuciadas en el barrio de El Calvario de Torremolinos

Estos vecinos se vieron afectados por un proceso judicial que los dejaba en la calle, a pesar de haber abonado la mensualidad puntualmente

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Torremolinos

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:15

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha aprobado la firma de alquileres sociales, que oscilan entre los 105 y ... los 600 euros, con un precio de mercado que ronda los 1.500 en el municipio, con 21 de los residentes en el bloque de El Calvario de Torremolinos. Forman parte del grupo de ciudadanos que, en marzo de este año, denunciaron que eran víctimas de un enrevesado procedimiento judicial que los dejaba en la calle, a pesar de haber abonado sus mensualidades.

