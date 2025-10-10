Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La UTE formada por Integra y Talher asumió hace meses el contrato de zonas verdes. SUR

El Ayuntamiento de Benalmádena lleva a la Fiscalía el contrato de zonas verdes

El servicio fue adjudicado por la anterior Corporación y anulado por la justicia tras haber sido respaldado por el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:39

Comenta

El Ayuntamiento de Benalmádena ha anunciado hoy que llevará a la Fiscalía el contrato de mantenimiento de las zonas verdes, adjudicado el 7 de marzo ... de 2022, durante el mandato del socialista Víctor Navas, a la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por las empresas FCC Medio Ambiente y FCC Equal por un importe de 15,1 millones de euros para un periodo de cuatro años después de que fuera anulada por la justicia hace varios meses.

