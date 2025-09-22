Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara. SUR

Se suspende la declaración como investigado del alcalde de Benalmádena

Es la tercera vez que se aplaza la comparecencia de Lara ante la jueza, esta vez debido a que el regidor ha cambiado de abogado

José Carlos García

José Carlos García

Benalmádena

Lunes, 22 de septiembre 2025, 21:55

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torremolinos se ha visto obligada a suspender por tercera vez la declaración del alcalde de Benalmádena, ... Juan Antonio Lara, en el caso abierto por la contratación de equipos para purificar y tratar agua en los colegios del municipio, y en el que el primer edil benalmadense figura como uno de los investigados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

