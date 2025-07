Vélez-Málaga renuncia a una subvención de 3,7 millones para reanudar el tranvía

El tranvía de Vélez-Málaga, el primero moderno que funcionó en Andalucía, sigue durmiendo el sueño de los justos, tras cumplir 13 años paralizado, ... después de haber funcionado apenas seis años, entre octubre de 2006 y junio de 2012. Trece años después de su paralización, el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga aparca definitivamente la posibilidad de reactivarlo, debido al elevado coste que conllevaría, de en torno a los 15 millones, según sus cálculos.

De esta forma, el Consistorio veleño ha anunciado este miércoles su decisión de no formalizar la subvención de 3.706.207,35 euros de los fondos europeos, concedida en 2022, destinada a la reactivación del tranvía, «una medida adoptada con sentido de responsabilidad institucional, sostenibilidad financiera y respeto a las verdaderas prioridades de la ciudadanía veleña».

Esta decisión implica el aplazamiento de la puesta en marcha de un sistema de transporte «cuya rehabilitación superaría los 15 millones de euros, una inversión inasumible para las actuales capacidades económico-técnicas del Consistorio, que además no contaría con la implicación económica del Gobierno central», han asegurado desde el bipartito en un comunicado.

El equipo de gobierno ha asegurado que «han optado por enfocar los recursos municipales en proyectos urgentes y prioritarios para la población, como el refuerzo del contrato de limpieza, que se ampliará hasta los 12 millones de euros; la puesta en marcha de 295 viviendas públicas; la revitalización del centro histórico con nuevos aparcamientos y la recuperación del teatro Lope de Vega; así como un incremento en el mantenimiento de parques y jardines».

La medida, «aunque difícil, está avalada por un profundo análisis jurídico, económico y social». En municipios como Vélez-Málaga, con más de 80.000 habitantes, la prestación del servicio de transporte colectivo urbano es obligatoria, tal como establece el artículo 26 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. «No obstante, esta prestación debe garantizarse bajo modelos que respondan a criterios de eficiencia, sostenibilidad económica y cobertura real de las necesidades ciudadanas», han apostillado.

En este sentido, según el bipartito, «diversos informes técnicos subrayan que el Ayuntamiento no ha recibido en los últimos años el respaldo económico necesario para ejecutar las labores de mantenimiento y conservación de la infraestructura tranviaria». Esta falta de actuación acumulada ha generado, según el Consistorio, «un deterioro significativo en las unidades móviles y en el trazado, lo que obligaría hoy a acometer una inversión estructural multimillonaria que, de abordarse sin planificación ni respaldo externo, podría comprometer la estabilidad presupuestaria del municipio», que está sometido a planes de ajuste para el pago a proveedores hasta 2040.

«Además, las sucesivas leyes de estabilidad presupuestaria, junto con el artículo 135 de la Constitución Española, exigen que toda inversión pública sea compatible con una gestión eficiente y económica de los fondos públicos. En este caso, la puesta en marcha del tranvía, sin la garantía de una demanda suficiente, pondría en riesgo el equilibrio financiero municipal», han argumentado desde el gobierno bipartito local.

A esta realidad se suma la percepción ciudadana. «Los estudios y análisis de opinión disponibles señalan que la mayoría de los vecinos no consideran prioritaria la reanudación del tranvía. Por el contrario, la población muestra mayor interés en soluciones de movilidad más sostenibles y extendidas al conjunto del término municipal, como los autobuses eléctricos o sistemas BRT (Bus Rapid Transit), más viables, menos costosos y mejor adaptados a la estructura urbana de Vélez-Málaga y sus núcleos poblacionales», han manifestado.

El concejal de Movilidad y Transporte, Celestino Rivas (PP), ha asegurado que «esta decisión no es una renuncia, es una apuesta firme por las necesidades reales de los vecinos y por una gestión sensata del dinero público. No podemos hipotecar el futuro de Vélez-Málaga en un proyecto con un altísimo coste y poca utilidad práctica cuando hay necesidades urgentes que atender». «Gobernar es priorizar. No se trata de lo que nos gustaría hacer, sino de lo que es responsable hacer», ha añadido.

El gobierno bipartito en el Ayuntamiento también ha recordado que el tranvía dejó de funcionar hace años «precisamente por su falta de rentabilidad y sostenibilidad, al no cubrir la demanda esperada y generar un elevado coste para las arcas públicas». «Hoy, años después y con una infraestructura muy deteriorada, su recuperación supondría una inversión aún mayor, sin que se haya producido ningún avance por parte del Gobierno central para formar el grupo de trabajo que impulsaría su reactivación», han añadido.

En paralelo, el reciente encargo del Gobierno de España del estudio de viabilidad del Tren Litoral, que analizará la posible conexión ferroviaria entre Algeciras y Nerja, «representa un punto de inflexión en la planificación del transporte público en toda la Costa del Sol». A juicio del gobierno bipartito, «este estudio incluirá la evaluación del papel que podría jugar en un futuro el sistema tranviario de Vélez-Málaga dentro de una red más amplia de movilidad metropolitana, por lo que cualquier decisión definitiva deberá esperar a los resultados de dicho informe».

«Hoy elegimos centrar nuestros esfuerzos en proyectos útiles y sostenibles, en limpiar mejor nuestras calles, en ayudar a los jóvenes a acceder a una vivienda, en recuperar espacios públicos y en mejorar la movilidad real de todos los núcleos del municipio. Porque eso es lo que nuestros vecinos nos piden, y eso es lo que vamos a hacer», ha concluido Rivas.