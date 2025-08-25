Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agentes de la Policía Local, en una actuación contra las ocupaciones de playa en primera línea con sillas y sombrillas. SUR

Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas

El Ayuntamiento aprueba definitivamente la modificación de la ordenanza con la única excepción de la Noche de San Juan y eventos para colectivos específicos, siempre previa autorización

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:49

Torrox amplía su 'guerra' en las playas más allá de las ocupaciones con mesas, sillas y sombrillas que tiene en marcha desde 2014. Ahora ... le llega el turno a las carpas, jaimas y toldos desmontables. El pleno del Ayuntamiento torroxeño ha aprobado este lunes por mayoría, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y el rechazo de los grupos de la oposición (PSOE, IU y Vox) la modificación definitiva del uso y disfrute de las playas del término municipal «con el objetivo prioritario de aumentar la seguridad y los espacios públicos».

