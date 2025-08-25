Torrox prohíbe las carpas y las jaimas en las playas tras las quejas de los bañistas

Torrox amplía su 'guerra' en las playas más allá de las ocupaciones con mesas, sillas y sombrillas que tiene en marcha desde 2014. Ahora ... le llega el turno a las carpas, jaimas y toldos desmontables. El pleno del Ayuntamiento torroxeño ha aprobado este lunes por mayoría, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP y el rechazo de los grupos de la oposición (PSOE, IU y Vox) la modificación definitiva del uso y disfrute de las playas del término municipal «con el objetivo prioritario de aumentar la seguridad y los espacios públicos».

Así, según el equipo de gobierno popular, «a petición de los usuarios de las playas y empresarios del sector», se prohibirá la instalación de «campamentos, acampadas y otras ocupaciones con tiendas de campaña, jaimas y estructuras de lona y demás habitáculos similares». El pleno ha rechazado las alegaciones presentadas por el principal grupo de la oposición, el PSOE, a la modificación de la ordenanza municipal que se aprobó de manera inicial el pasado mes de febrero.

«Se conseguirá un mayor impacto positivo en la limpieza y una menor ocupación del espacio público» Vanessa López Concejala de Playas

La edil del área, Vanessa López (PP), ha explicado en un comunicado que este tipo de instalaciones «ocupan un gran espacio y privatizan la zona en la que se instalan, conllevando habitualmente problemas de exceso de ruidos y principalmente de visibilidad para los socorristas, que impiden que lleven a cabo su trabajo de control y vigilancia con garantía y seguridad».

Esta prohibición, que, de entrada, no conllevará sanciones y que tendrá carácter informativo, no afecta a las instalaciones que se realicen entre las 18.00 horas del 23 de junio y las 8.00 horas del 24 de junio, coincidiendo con las celebraciones de la Noche de San Juan. Tras esta aprobación definitiva, la medida entrará en vigor una vez que se publique la modificación de la ordenanza de playas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Nerja las permite en El Playazo

Tampoco se aplicarán para aquellas ocupaciones autorizadas con motivo de excursiones, visitas de grupos de escolares o personas con discapacidad. Con ello, y con la supervisión y control por parte de la Policía Local y de Protección Civil, «se conseguirá un mayor impacto positivo en la limpieza, una menor ocupación del espacio público y un aumento de la seguridad, ya que también se logra un mejor acceso a las playas de los vehículos de emergencia en caso necesario», ha destacado López.

Por su parte, el alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), ha manifestado a SUR que el cambio «persigue un mejor uso y disfrute de las playas» y ha apuntado que «lamentablemente» no disponen de una playa que no tenga numerosas viviendas cercanas, como ocurre en la vecina localidad de Nerja, donde el Ayuntamiento, también gobernado por el PP con mayoría absoluta, sí autoriza la instalación de carpas en la zona de El Playazo.

«Apostamos por regular y habilitar zonas específicas para el disfrute de las playas, en lugar de prohibiciones» Mari Nieves Ramírez Portavoz del PSOE en la oposición

Por su parte, el grupo municipal socialista ha lamentado que se hayan rechazado sus alegaciones, que abogaban por consensuar zonas para permitir las carpas. La portavoz socialista, Mari Nieves Ramírez, ha lamentado en un comunicado que el único punto de gestión que ha llevado el gobierno del PP a este pleno haya sido la modificación de la ordenanza de playas para prohibir a los torroxeños «disfrutar de ellas en familia con jaimas».

«Nosotros apostamos por regular y habilitar zonas específicas para el disfrute de las playas, en lugar de imponer prohibiciones sin sentido», ha señalado Ramírez. Además, la edil socialista ha recordado que siendo ella concejala ya se modificó la ordenanza para evitar la reserva de espacios con sillas y sombrillas, una medida a la que el Partido Popular votó en contra pero que, paradójicamente, «cada verano salen vendiéndola como propia».