Imagen de la oficina del SAE en Torrox. E. CABEZAS

El Ayuntamiento de Torrox y la Junta formalizan la cesión de un local para la ampliación de las oficinas de Empleo

El alcalde, Óscar Medina, afirma que «es una muestra más de calidad de servicios a la ciudadanía y de colaboración entre instituciones»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:07

Nuevo paso para ampliar las dependencias de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Torrox. El Ayuntamiento torroxeño y la Junta de ... Andalucía han formalizado la cesión de superficie de parte de un inmueble municipal en la céntrica calle Almedina para la ampliación y mejora de las oficinas del SAE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

