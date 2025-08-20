El Ayuntamiento de Torrox y la Junta formalizan la cesión de un local para la ampliación de las oficinas de Empleo

Nuevo paso para ampliar las dependencias de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Torrox. El Ayuntamiento torroxeño y la Junta de ... Andalucía han formalizado la cesión de superficie de parte de un inmueble municipal en la céntrica calle Almedina para la ampliación y mejora de las oficinas del SAE.

El alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), ha afirmado en un comunicado que se trata de «una gestión que demuestra, una vez más, nuestro empeño en ofrecer calidad en los servicios que se prestan a la ciudadanía en el centro histórico y de colaboración entre instituciones». Medina ha recordado que el pleno del Ayuntamiento acordó en septiembre de 2024 aprobar la cesión de uso de parte del citado inmueble, mediante su afectación por mutación demanial, con destino a la ampliación de las actuales oficinas del SAE de Torrox.

En aquella sesión se dio luz verde, con los votos a favor del equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, a la cesión de parte de ese inmueble con una superficie total de casi 630 metros cuadrados y ubicado en la mencionada calle Almedina para la ampliación de la Oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la localidad axárquica. Ya entonces el alcalde manifestaba que el objetivo era «la mejora de las instalaciones actuales y la atención al público, así como seguir potenciando la prestación de los servicios públicos en el centro histórico de Torrox».

Firma de la cesión

Todo ello, tras las conversaciones previas mantenidas al respecto desde Alcaldía con la dirección provincial del citado organismo dependiente del Gobierno andaluz. Según Medina, una cesión «fruto de la colaboración institucional y el trabajo conjunto entre administraciones, en este caso, entre el Ayuntamiento de Torrox y la Junta de Andalucía».

Ya en el presente mes de agosto de 2025 ambas partes han firmado el documento administrativo por el que se formaliza la aceptación de la cesión del uso acordada por el Consistorio torroxeño a favor del Gobierno andaluz. En concreto, el documento ha sido rubricado por el alcalde de Torrox, el delegado territorial de Economía de la Junta en Málaga, Antonio García, y la directora provincial del SAE, Carmen Sánchez. Desde el Consistorio torroxeño no han concretado qué plazos maneja la Administración regional para adecuar el local y abrirlo.