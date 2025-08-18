Cuenta atrás para inaugurar el nuevo campo de fútbol de Torrox Costa tras treinta años

Cuenta atrás para que El Morche pase a disponer de un nuevo campo de fútbol, que sustituya al de albero, situado en el dominio público ... marítimo-terrestre, tras numerosos pasos administrativos y más de tres décadas de promesas incumplidas y reivindicaciones vecinales. El Ayuntamiento de Torrox ha completado ya los trabajos de instalación del césped artificial dentro de la primera fase de las obras del complejo deportivo que se levanta en los terrenos del Cortijo Sevilla, en la urbanización Santa Rosa. Está previsto que el recinto abra sus puertas en septiembre, para el inicio de la nueva temporada deportiva del Club Recreativo El Morche.

Los trabajos, con una inversión de 5,5 millones de euros en esta primera fase, incluyen la construcción del nuevo campo de futbol 'Antonio González', que sustituirá al actual terreno de juego donde disputa sus partidos el Club Recreativo El Morche. En su última visita a las instalaciones, el pasado abril, el alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), supervisó de primera mano como avanzan las actuaciones para la instalación del césped artificial del nuevo campo, justo encima del centenar de aparcamientos subterráneos que se han construido en el nuevo complejo deportivo de Santa Rosa, además del resto de instalaciones incluidas en esta primera fase.

«Una ciudad como Torrox tenía que contar con un tanatorio y con un campo de fútbol para El Morche» Óscar Medina Alcalde de Torrox

El regidor de Torrox, acompañado de los concejales de Deportes y Obras, José Manuel Fernández y Paola Moreno, respectivamente, ambos del PP, ha confiado en que el recinto pueda inaugurarse antes de que acabe el mes de septiembre. «En diez años hemos transformado nuestro municipio, pero si hay dos obras de las que me siento especialmente orgulloso, porque eran una deuda histórica, eran el tanatorio y este campo de fútbol», expresó el alcalde.

«Una ciudad como Torrox tenía que contar con un tanatorio y con un campo de fútbol para El Morche, no tenía ningún sentido que aún siguiéramos teniendo un campo de albero sesenta años después y en la misma playa», ha expresado el regidor torroxeño, quien ha recordado que en la primera legislatura, de 2015 a 2019, no pudieron impulsarlo porque no tenían mayoría absoluta. «Tuvimos una reunión con los vecinos y todos votaron por unanimidad esta ubicación, con todo un pueblo en el salón de plenos apoyando esta ubicación», ha expresado Medina.

Segunda fase

En este sentido, el alcalde ha asegurado que estas instalaciones «son probablemente las más consensuadas de la historia de Torrox, ya que fueron los propios vecinos los que en una reunión informativa eligieron por unanimidad y apoyaron en el pleno la ubicación en Santa Rosa del nuevo complejo deportivo y de ocio que incluye el campo de fútbol 'Antonio González', nombre del presidente honorífico del Club Recreativo El Morche».

«Estamos dignificando y dando cumplimiento a una demanda de décadas», ha subrayado Medina, al tiempo que ha recordado que los terrenos que ocupa el actual campo de fútbol de albero, cuando queden diáfanos, «darán un cambio espectacular al paseo marítimo de El Morche y a las dunas de La Carraca», una vez consensuada la actuación necesaria con la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo en Málaga. «Va a haber un antes y un después en El Morche una vez se eliminen los muros delimitadores y el propio campo de fútbol de albero», ha afirmado el alcalde.

«Es una de las obras más importantes en un complejo ideal para la práctica del fútbol y otros deportes» José Manuel Fernández Concejal de Deportes

Medina ha indicado igualmente que «el cambio también va a ser espectacular en Santa Rosa y Los Llanos», ya que este complejo deportivo y de ocio, que se acomete en tres fases y que incluye aparcamientos subterráneos, «supondrá la unión de todo un barrio». Además del campo de fútbol con todas las infraestructuras necesarias, un vial interior conectará el CEIP Los Llanos y el IES Alfaguar con la cercana urbanización Laguna Beach, según ha apuntado el alcalde.

«Es un gran complejo para que todos los vecinos puedan disfrutar, pasear por zonas verdes y practicar distintos deportes en sus pistas», señaló entonces Medina en un comunicado, en el que agradeció «el trabajo de todo el equipo de gobierno en esta apuesta por la calidad de vida» y dio «la enhorabuena a todo el municipio y a los vecinos de El Morche».

Más de dos hectáreas y media

Por su parte, Fernández ha subrayado que el complejo se extiende sobre una superficie de más de dos hectáreas y media, y que el Ayuntamiento de Torrox ya trabaja en los trámites para la adjudicación de una segunda fase valorada en torno a los dos millones de euros. Tras la ejecución del campo de fútbol, la instalación del césped artificial, la construcción del 'parking' subterráneo y de las estructuras de los edificios recogidos en el proyecto, como vestuarios, zona comercial o pistas polideportivas, culmina la primera fase.

En la segunda, según ha explicado Fernández, se finalizarán gradas, vestuarios y aparcamientos y se acometerán zonas verdes y jardines, «con lo que seguiremos dando forma a una de las obras más importantes de la legislatura en un complejo ideal para la práctica del fútbol y otros deportes en un entorno óptimo y de calidad».

La inversión total del Ayuntamiento de Torrox en el complejo deportivo superará los nueve millones de euros

El concejal de Deportes también ha recordado que este «es un compromiso al que comenzamos a dar forma en 2015 y que ya empieza a ser una gran realidad diez años después». Fernández ha apuntado que el complejo de Santa Rosa «también cumple el doble objetivo añadido de dar respuesta a la demanda vecinal de nuevas zonas con parques para ocio y esparcimiento en la costa y de puesta en servicio de aparcamientos».

El alcalde ya avanzó en agosto de 2024 en un comunicado la licitación de la segunda fase de las obras, inmediatamente después de que esté concluida la actual. Con la adquisición de los terrenos, la ejecución de la primera fase y la próxima adjudicación de la segunda fase de las obras, la inversión total que el Ayuntamiento de Torrox realizará en la construcción del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa superará los nueve millones de euros.