Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del estado en el que se encuentra el nuevo recinto deportivo situado en la zona de Santa Rosa-Los Llanos en Torrox-Costa. E. CABEZAS

Cuenta atrás para inaugurar el nuevo campo de fútbol de Torrox Costa tras treinta años

El Ayuntamiento completa la instalación del césped artificial en el recinto deportivo de Santa Rosa, que abrirá en septiembre tras una inversión de 5,5 millones de euros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:00

Cuenta atrás para que El Morche pase a disponer de un nuevo campo de fútbol, que sustituya al de albero, situado en el dominio público ... marítimo-terrestre, tras numerosos pasos administrativos y más de tres décadas de promesas incumplidas y reivindicaciones vecinales. El Ayuntamiento de Torrox ha completado ya los trabajos de instalación del césped artificial dentro de la primera fase de las obras del complejo deportivo que se levanta en los terrenos del Cortijo Sevilla, en la urbanización Santa Rosa. Está previsto que el recinto abra sus puertas en septiembre, para el inicio de la nueva temporada deportiva del Club Recreativo El Morche.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  5. 5 Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
  6. 6

    La boda de Edgar Neville y Ángeles Rubio-Argüelles
  7. 7 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  8. 8

    Loren Mairena: «Pensé que al no ser de una gran ciudad no tendría oportunidades»
  9. 9

    Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?
  10. 10 Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuenta atrás para inaugurar el nuevo campo de fútbol de Torrox Costa tras treinta años

Cuenta atrás para inaugurar el nuevo campo de fútbol de Torrox Costa tras treinta años