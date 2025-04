Cuenta atrás para inaugurar el nuevo campo de fútbol de Torrox Costa tras treinta años

Cuenta atrás para que El Morche pase a disponer de un nuevo campo de fútbol, que sustituya al de albero, situado en el dominio público ... marítimo-terrestre, tras numerosos pasos administrativos y más de tres décadas de promesas incumplidas y reivindicaciones vecinales. El alcalde de Torrox, Óscar Medina (PP), ha supervisado este martes los trabajos de instalación del césped artificial dentro de la primera fase de las obras del complejo deportivo que se levanta en los terrenos del Cortijo Sevilla, en la urbanización Santa Rosa.

Los trabajos, con una inversión de más de 4,6 millones de euros en esta primera fase, incluyen la construcción del nuevo campo de futbol 'Antonio González', que sustituirá al actual terreno de juego donde disputa sus partidos el Club Recreativo El Morche. Medina ha comprobado de primera mano como avanzan las actuaciones para la instalación del césped artificial del nuevo campo, justo encima del centenar de aparcamientos subterráneos que se están construyendo en el nuevo complejo deportivo de Santa Rosa, además del resto de instalaciones incluidas en esta primera fase.

El regidor de Torrox, acompañado de los concejales de Deportes y Obras, José Manuel Fernández y Paola Moreno, respectivamente, ambos del PP, ha confiado en que el recinto pueda inaugurarse antes de este próximo verano, «en uno o dos meses», ha apostillado. «Estamos instalando el césped artificial para todos los vecinos. En diez años hemos transformado nuestro municipio, pero si hay dos obras de las que me siento especialmente orgulloso, porque eran una deuda histórica, eran el tanatorio y este campo de fútbol», ha expresado el alcalde.

Segunda fase

«Una ciudad como Torrox tenía que contar con un tanatorio y con un campo de fútbol para El Morche, no tenía ningún sentido que aún siguiéramos teniendo un campo de albero sesenta años después y en la misma playa», ha expresado el regidor torroxeño, quien ha recordado que en la primera legislatura, de 2015 a 2019, no pudieron impulsarlo porque no tenían mayoría absoluta. «Tuvimos una reunión con los vecinos y todos votaron por unanimidad esta ubicación, con todo un pueblo en el salón de plenos apoyando esta ubicación», ha expresado Medina.

El alcalde ya avanzó este pasado mes de agosto en un comunicado la licitación de la segunda fase de las obras, inmediatamente después de que esté concluida la actual. Con la adquisición de los terrenos, la ejecución de la primera fase y la próxima adjudicación de la segunda fase de las obras, la inversión total que el Ayuntamiento de Torrox realizará en la construcción del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa superará los nueve millones de euros.