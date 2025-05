Encapuchados asaltan con violencia a una mujer de 60 años en una pedanía de Antequera

Juan Cano Málaga Martes, 13 de mayo 2025, 00:16 Comenta Compartir

Cuatro encapuchados han asaltado a una mujer de 60 años en una pedanía de Antequera. Los ladrones, que ocultaban sus rostros con capuchas o bufandas, se emplearon con violencia y la amenazaron con matarla con una catana si no les daba el dinero.

Ocurrió en torno a las diez de la noche de este domingo 11 de mayo en el partido de Jeva, también conocido como la barriada de la Higuera, que tiene aproximadamente medio millar de habitantes en casas dispersas por el campo antequerano, cerca de Villanueva de la Concepción.

La víctima, que reside en la ciudad del Torcal, posee una casa rural en la zona y había ido a darle un repaso y dar de comer a los animales. A las diez, cuando se disponía a salir, se vio sorprendida por cuatro encapuchados que habían esperado agazapados entre la maleza, más alta de lo habitual por las fuertes lluvias.

Los ladrones la rodearon y la tiraron al suelo. Luego la levantaron -en el forcejeo le causaron algunos arañazos- y le exigieron que les entregara el dinero y los objetos de valor de la casa. La mujer no llegó a ver si iban armados o no, aunque sí escuchó sus insistentes amenazas de muerte.

Al parecer, le dijeron que llevaban escondidos cuchillos, que iban a sacar una pistola y que la iban a matar con una catana si no les entregaba el dinero. La víctima les explicó que ella no vivía allí, que era una casa rural y que no había nada de valor, y se le ocurrió decirles que vivía en otro cortijo de la zona, a unos 200 metros por el camino de tierra.

Los encapuchados la obligaron a empujones a recorrer esa distancia campo a través para evitar que alguien pudiera verlos. Cuando llegaron a la casa, tres de ellos se quedaron fuera mientras el cuarto individuo entraba con ella. En realidad, la mujer no residía allí; es la vivienda familiar y ella sabía que había varias personas dentro, entre ellas su hermano.

Los gritos de la víctima, nada más cruzar el quicio, alertaron a sus familiares. Su hermano dio un salto -estaba muy cerca- y cerró de un portazo delante de las narices de ladrón, que no pudo impedírselo. La banda optó por huir al ver frustrados sus planes. Lo único que ha echado en falta la mujer ha sido su teléfono móvil y unas gafas graduadas, que seguramente se le cayeron en el forcejeo y que los cacos sustrajeron.

Los vecinos llamaron inmediatamente a la Policía Nacional, que es la Fuerza de Seguridad competente en la zona, y también a la Policía Local. Dos patrullas de cada Cuerpo se desplazaron hasta la pedanía antequerana, aunque la distancia y el estado de las carreteras supone que tarden cerca de media hora en llegar, según el alcalde pedáneo, Juan López, que reconoció la preocupación existente entre los vecinos.