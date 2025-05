Vodafone convierte a Málaga en un nodo clave de la red de satélites que llevará Internet a todos los rincones del planeta

En el Centro de Innovación de Vodafone en Málaga se cocinan las tecnologías de la comunicación del futuro. Y cada una de esas tecnologías tiene ... un grado diferente de cocción. Algunas están ya a punto de caramelo o incluso ya en el mercado y lo que se hace es añadirles capacidades. Otras se están testando con proyectos piloto. Y también las hay en estado incipiente: hoy parecen cosa de ciencia ficción pero están llamadas a transformar las telecomunicaciones en un plazo de cinco a diez años.

Una de esas tecnologías de vanguardia es la conectividad integrada móvil y satélite, que promete alcanzar el deseado hito de la cobertura universal: que cualquier persona pueda conectarse a Internet con banda ancha desde cualquier rincón del planeta, por aislado que esté, y lo pueda hacer con sólo un móvil convencional, sin ningún 'router' o dispositivo adicional.

Málaga ha adoptado un papel clave en el desarrollo de esta tecnología. Y es gracias a la apuesta de Vodafone por establecer aquí el primer centro de investigación de Europa dedicado al desarrollo de servicios integrados de banda ancha móvil terrestre y basada en satélites de órbita baja. Abrirá en julio y formará parte de su 'hub' de innovación, pero estará ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UMA. Y es que como en muchos otros proyectos, Vodafone va de la mano de la Universidad de Málaga, con la que mantiene un acuerdo estratégico que el director del centro de innovación, Jesús Amores, considera «único en España». «No subvencionamos innovación, sino que trabajamos codo con codo con los equipos de investigación de la Universidad para desarrollar nuestra próxima generación de productos», explica.

Para desarrollar este proyecto, Vodafone ha recibido una subvención de 2,6 millones de euros del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) dentro del Programa Tecnológico Espacial. Va de la mano de AST, la compañía que está construyendo la primera red global de satélites para brindar banda ancha desde el espacio. Actualmente es un equipo pequeño (de unas diez personas) el que está dedicado a esta iniciativa, que irá creciendo conforme avance el desarrollo de esta tecnología y el proyecto en sí.

Una puerta al espacio

Y es que ese laboratorio será «sólo el primer paso», advierte Amores. «Cuando tengamos la tecnología validada -ése es el objetivo del laboratorio-, instalaremos en Málaga uno de los 'gateways' o puertas de enlace espacio-tierra que serán necesarios para conectar con los 106 satélites que estarán desplegados para 2027. En Europa va a haber cinco y en todo el mundo puede que sean diez o quince. Y uno de esos 'gateways' va a estar aquí en Málaga», destaca el directivo de Vodafone. A largo plazo, conforme la tecnología madure, el laboratorio evolucionará para convertirse en un centro de operaciones y gestión de servicios para toda Europa. «Esto significa que Málaga va a ser un nodo de comunicación para generar riqueza, igualdad, justicia y oportunidades de crecimiento en todo el mundo», concluye.

La compañía británica aspira a liderar la introducción de conectividad satelital directa a teléfonos inteligentes en Europa a partir de finales de 2025 y 2026. Para ello tendrá que redoblar la inversión en I+D destinada hasta ahora. El proyecto por el que ha recibido la subvención alcanza los 5,5 millones y Amores cree que esta cifra se multiplicará fácilmente por cuatro.

Vodafone no es la única empresa que persigue el objetivo de la cobertura universal mediante satélites. A cualquiera le viene a la cabeza el proyecto Starlink de Elon Musk. La aproximación al problema de Vodafone y AST tiene una ventaja: la de no necesitar ningún dispositivo adicional al que ya tengan los usuarios. «Tiene sus riesgos, claro: estamos hablando de desarrollar algo totalmente nuevo que no está al 100% validado. Y desde Málaga vamos a ayudar para que esta tecnología se haga realidad», expresa Jesús Amores.

La Unión Europea está subvencionando el desarrollo de estas redes satelitales porque son un atajo para conseguir uno de sus objetivos: acelerar el despliegue de la red 5G. «Se está presionando a las operadoras para que impulsen el despliegue, pero con las redes terrestres es inviable hacer llegar el 5G a lugares donde no hay población», explica. «De manera práctica, ¿qué conseguiremos? Que una persona que está en un pueblecito de la Alpujarra tenga las mismas capacidades para desarrollar su vida diaria y profesional que una persona que vive en Madrid. Para mí esto es realmente igualdad y democracia», concluye el responsable del Centro de Innovación de Vodafone en Málaga.