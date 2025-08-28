Torre del Mar saborea una tarta gigante de nueve metros para despedir el verano

Desde mucho antes de las 20.00 horas, una enorme cola ya se había formado junto al Faro de Torre del Mar. La espera merecía ... la pena. Tras ella, el premio era un suculento bocado dulce, una porción de una tarta gigante, de casi nueve metros de longitud, elaborada por el chef Roberto Soler. Es la forma que tienen en el núcleo costero de Vélez-Málaga de despedir el mes de agosto, el más turístico por excelencia, desde hace ya ocho años, con la degustación de este dulce de grandes proporciones. Más de 4.000 raciones se han servido gratuitamente entre los asistentes, que han formado una larga cola a lo largo del paseo marítimo torreño durante varias horas.

La familia Morales, de la localidad jiennense de Mancha Real, de vacaciones en Torre del Mar, han tenido que esperar más de media hora para poder probar el dulce, «pero ha merecido la pena», han confesado. «Es nuestro primer año y está riquísima», ha expresado la integrante de mayor edad del grupo. Como ellos, miles de personas, turistas y vecinos, han esperado pacientemente para recoger su porción del dulce gratuita.

Esta octava edición de este evento gastronómico ha vuelto a ser todo un éxito, al congregar a miles de personas. «Sirve para agradecer a los turistas la fidelidad con nuestro destino, además de hacerles partícipes de los eventos que durante todo el año celebramos en Torre del Mar», ha manifestado el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), quien ha asistido al reparto junto a otros ediles.

Como gran maestro de ceremonias, un año más, ha estado el gerente de la Escuela Sabores y chef, Roberto Soler, autor de la enorme elaboración de este dulce bocado, junto a su equipo. La temática de este año ha sido «el deporte y la solidaridad», con piezas en 'fondant' de balones, raquetas, kayaks, monopatines, aletas y hasta un ajedrez. Eso sí, estos elementos eran de decoración y no se comían.

Para Atencia, «este tipo de iniciativas sirven para dinamizar y darle contenido añadido al abanico de propuestas que llevamos a cabo desde la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar para el verano en nuestro pueblo. Roberto nos ha vuelto a sorprender a todos con esta creación; un trabajo singular que sirve para darle color, y también sabor al Día del Turista», ha expresado el edil torreño.

Tres imágenes del reparto de la tarta gigante y la degustación, este jueves en Torre del Mar. E. CABEZAS

Por su parte, el chef Roberto Soler ha dado más detalles sobre la tarta. «En esta edición la temática está enfocada al turismo deportivo. El deporte está en auge y sabemos que en el municipio contamos con infinidad de deportes que se pueden practicar. Hay muchísimos clubs y asociaciones, por eso este año hemos querido hacerle un homenaje a todos ellos, con un guiño especial al reto solidario Imparables contra la ELA«, ha expresado.

En cuanto al dulce, Soler ha mostrado a SUR que tiene casi nueve metros de longitud, de los que han extraído unas 4.000 raciones. Sobre las cantidades que ha empleado para su elaboración ha detallado que han necesitado 36 metros de bizcocho plancha, unos 70 litros de almíbar para que quede bien jugosa, y unos 350 kilos de nata vegetal. En cuanto a la mermelada han usado 100 kilos de melocotón y a la hora de la decoración han elaborado piezas alusivas a deportes de más de 150 centímetros, para lo que han precisado de unos 150 kilos de pasta de azúcar; además de unos 18 kilos de tierra comestible, «que es una de las características de nuestro dulce», ha matizado.

El teniente de alcalde torreño ha agradecido la colaboración, un año más, del chef Roberto Soler y de su equipo. «Es un referente en los fogones gracias a su creatividad y vinculación con los productos de la tierra», lo ha ensalzado. El ambiente en torno al paseo marítimo torreño ha sido plenamente festivo durante varias horas, hasta que se ha concluido el reparto de todas las porciones de tarta. Los que se han quedado sin probarla tendrán que esperar un año, a finales de agosto de 2026, cuando tendrán una nueva oportunidad.