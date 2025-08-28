Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Colas para recoger su porción de tarta gigante gratuita, este jueves en el paseo marítimo de Torre del Mar. E. CABEZAS

Torre del Mar saborea una tarta gigante de nueve metros para despedir el verano

Más de 4.000 personas disfrutan de la elaboración culinaria del chef Roberto Soler, con bizcocho blanco, almíbar especiado, nata vegetal y confitura de melocotón

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:52

Desde mucho antes de las 20.00 horas, una enorme cola ya se había formado junto al Faro de Torre del Mar. La espera merecía ... la pena. Tras ella, el premio era un suculento bocado dulce, una porción de una tarta gigante, de casi nueve metros de longitud, elaborada por el chef Roberto Soler. Es la forma que tienen en el núcleo costero de Vélez-Málaga de despedir el mes de agosto, el más turístico por excelencia, desde hace ya ocho años, con la degustación de este dulce de grandes proporciones. Más de 4.000 raciones se han servido gratuitamente entre los asistentes, que han formado una larga cola a lo largo del paseo marítimo torreño durante varias horas.

