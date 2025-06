La Axarquía abandera la lucha contra la enfermedad de la ELA con estas iniciativas solidarias

La Axarquía, Vélez-Málaga y más concretamente su principal núcleo costero, Torre del Mar, volverá a abanderar la lucha contra la enfermedad de la Esclerosis ... Lateral Amiotrófica (ELA) con diferentes eventos organizados por el colectivo 'Saca la Lengua a la ELA', tal y como viene ocurriendo desde hace ya varios años. Este próximo viernes 20 de junio, a las 20.00 horas, dará comienzo en Torre del Mar una de las citas solidarias más esperadas del calendario andaluz, 'Imparables Contra la ELA', una manifestación deportiva que durante 24 horas convertirá a la Axarquía en un símbolo de lucha, visibilidad y esperanza frente a la ELA.

Al acto de presentación de la programación han acudido el primer teniente de alcalde del municipio de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM); el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Manuel Gutiérrez (PP), y uno de los organizadores de la prueba, Jorge Montoro. De este modo, Pérez Atencia ha destacado que se trata de «un evento que ya forma parte del alma de nuestra comarca». «Una cita que un año más vuelve a convertir a Torre del Mar y Vélez-Málaga en referentes de solidaridad, compromiso social y lucha colectiva», ha apostillado en un comunicado.

«'Imparables Contra la ELA' es una manifestación deportiva y ciudadana que tendrá lugar los días 20 y 21 de junio y que reunirá a más de 2.000 personas durante 24 horas ininterrumpidas de actividades deportivas en favor de quienes padecen ELA. Este evento, impulsado por la asociación Saca la Lengua a la ELA, es mucho más que una cita deportiva. Es un verdadero movimiento social que une a nuestra ciudadanía, a nuestros clubes, colectivos y entidades en torno a un objetivo común: dar visibilidad a esta enfermedad y recaudar fondos para su investigación», ha añadido Pérez Atencia.

Según el edil, «Torre del Mar se convertirá durante esas 24 horas en el epicentro de la solidaridad deportiva y es por ello que invitamos a toda la ciudadanía a participar y a vestir la camiseta rosa de 'Imparables Contra la ELA'. Gracias a todos los que lo hacéis posible». El concejal de Deportes ha expresado su «respaldo y agradecimiento» al proyecto deportivo y solidario destinado a apoyar la lucha contra la ELA.

Causa solidaria

El edil veleño ha resaltado «la colaboración institucional y el esfuerzo conjunto» entre áreas municipales. «Llegué a la Concejalía hace apenas cuatro meses y este proyecto ya se encontraba en marcha. Desde el primer momento, lo asumimos con mucho cariño y compromiso desde el Área de Deportes. Todo el trabajo realizado por el teniente alcalde, por los responsables del proyecto y por las distintas concejalías ha sido admirable. Ahora, es el momento de que todo ese esfuerzo se vea refrendado por la ciudadanía», ha considerado Gutiérrez.

El concejal ha hecho un llamamiento a la participación activa de los vecinos del municipio, subrayando la importancia de apoyar esta causa solidaria mientras se practica deporte. «Ahora que estamos sanos, ahora que podemos hacer deporte, no hay nada mejor que colaborar con esta asociación. Nadie está exento de que esta enfermedad pueda afectarnos algún día. Por eso, ahora es cuando todos debemos 'sacarle la lengua' a la ELA y colaborar», ha argumentado Gutiérrez.

La iniciativa, que contempla actividades deportivas como natación, ciclismo y carrera a pie, contará con la participación de múltiples deportistas y aficionados. «Ya están preparadas las piscinas de Cajiz, Triana y el Club Náutico para quienes participen nadando. Otros recorrerán la comarca corriendo o en bicicleta. Lo importante es que toda la ciudadanía se implique y haga suyo este proyecto tan necesario», ha asegurado el edil veleño.

El concejal de Deportes ha resaltado «la relevancia» del evento para la promoción del deporte y la solidaridad en el municipio. «Vamos a poner en valor un municipio tan extenso y diverso como Vélez-Málaga, con Torre del Mar como epicentro de esta gran acción. Desde allí saldremos y allí regresaremos, habiendo recorrido juntos la comarca de la Axarquía. Estoy seguro de que será un evento emotivo y muy especial. Así que, una vez más, saquémosle la lengua a la ELA».

Organizadores

Por su parte, Jorge Montoro, organizador del evento solidario Imparables contra la ELA, en representación de la asociación Sácale la lengua a la ELA, ha agradecido «el amplio respaldo institucional y ciudadano» que ha hecho posible la organización de esta nueva edición, que se celebrará los días 20 y 21 de junio en la comarca de la Axarquía. «En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, al Área de Deportes, y este año también a la Mancomunidad, por el apoyo institucional que han brindado desde el primer momento. Su implicación, un año más, ha sido clave para sacar adelante este evento», ha expresado Montoro.

Asimismo, el deportista ha resaltado «la gran implicación del tejido asociativo y empresarial de la zona». «Más de 40 clubes deportivos se han sumado este año a la iniciativa, junto a numerosas entidades privadas que están colaborando logísticamente. Este proyecto se ha convertido en un verdadero compromiso colectivo que refleja el carácter solidario de nuestra tierra», ha dicho. Montoro ha puesto en valor el reconocimiento recibido por el evento en su pasada edición. «El año pasado fuimos galardonados por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía con el premio 'Divina Pastora-Beiman' al mejor evento solidario con valores. Ese premio no es solo nuestro, es de todos los que están apoyando este proyecto con su esfuerzo y dedicación», ha expresado.

El evento, que ya se perfila como el mayor hasta la fecha, contará con múltiples actividades inclusivas y abiertas a todo el público. «La previsión es superar ampliamente la participación de años anteriores. Este año tenemos novedades como actividades de yoga, patinaje, y las pistas del Faro estarán abiertas durante 24 horas, gestionadas por más de 40 voluntarios. Habrá cinco retos diferentes que recorrerán toda la Axarquía, incluyendo rutas de senderismo desde Frigiliana y Rincón de la Victoria, un 'trail' de 105 kilómetros, otro trail nocturno, dos eventos de marcha nórdica, torneos de ajedrez y mucho más».

Montoro ha hecho hincapié en que la iniciativa no está pensada solo para deportistas: «Queremos que participe toda la ciudadanía. Quien no quiera hacer deporte, puede venir a disfrutar de conciertos, exhibiciones o simplemente a compartir el espíritu solidario del evento. No hay excusas: todos y todas podemos 'sacarle la lengua a la ELA'. Os esperamos», ha finalizado.