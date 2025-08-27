Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acto de presentación de la iniciativa en la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar. SUR

Torre del Mar ofrecerá gratis una tarta gigante de nueve metros de largo

El paseo marítimo acoge este jueves el evento con un enorme bizcocho blanco, con un almíbar especiado, nata vegetal y confitura de melocotón, elaborado por el chef Roberto Soler

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:40

La provincia encara la última semana del mes de agosto, el de las vacaciones por excelencia. En Torre del Mar se preparan para despedir la temporada alta estival con una gran fiesta gastronómica. ... El núcleo costero de Vélez-Málaga albergará este jueves 28 de agosto el VIII Día del Turista con una tarta gigante para 4.000 personas, que se repartirá gratis en el paseo marítimo, junto al faro. Así lo han anunicado el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM); y el gerente de la Escuela Sabores y chef, Roberto Soler.

