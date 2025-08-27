Torre del Mar ofrecerá gratis una tarta gigante de nueve metros de largo

La provincia encara la última semana del mes de agosto, el de las vacaciones por excelencia. En Torre del Mar se preparan para despedir la temporada alta estival con una gran fiesta gastronómica. ... El núcleo costero de Vélez-Málaga albergará este jueves 28 de agosto el VIII Día del Turista con una tarta gigante para 4.000 personas, que se repartirá gratis en el paseo marítimo, junto al faro. Así lo han anunicado el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y concejal de Turismo, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM); y el gerente de la Escuela Sabores y chef, Roberto Soler.

El teniente de alcalde de Torre del Mar ha detallado en un comunicado que la degustación tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en el paseo marítimo torreño, junto al faro. Se trata de la octava edición de este evento que congrega a miles de personas «y que sirve para agradecer a los turistas la fidelidad con nuestro destino, además de hacerle partícipe de los eventos que durante todo el año celebramos en Torre del Mar», ha apostillado Pérez Atencia.

Como es habitual, según ha recordado el edil, «contamos de nuevo con la colaboración del chef Roberto Soler, que para la ocasión creará una tarta de casi 9 metros de largo con más de 4.000 porciones para los presentes. La temática de este año es »el deporte y la solidaridad«. Para Atencia, »este tipo de iniciativas sirven para dinamizar y darle contenido añadido al abanico de propuestas que llevamos a cabo desde la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar para el verano en nuestro pueblo. Estoy seguro de que Roberto nos volverá a sorprender a todos con esta creación; un trabajo singular que servirá para darle color, y también sabor al Día del Turista«.

Turismo deportivo

Por su parte, el chef Roberto Soler ha dado más detalles sobre la tarta. «En esta edición la temática irá enfocada al turismo deportivo. El deporte está en auge y sabemos que en el municipio contamos con infinidad de deportes que se pueden practicar. Hay muchísimos clubs y asociaciones, por eso este año vamos a hacerle un homenaje a todos ellos, con un guiño especial al reto solidario Imparables contra la ELA».

En cuanto al dulce, «tendrá más de ocho metros cuarenta centímetros de longitud y contará con unas 4.000 raciones», ha señalado, antes de detallar los ingredientes: «estará compuesto por bizcocho blanco, con un almíbar especiado, nata vegetal y confitura de melocotón». Sobre las cantidades ha detallado que «vamos a necesitar aproximadamente 35 metros de bizcocho plancha, con unos 70 litros de almíbar para que quede bien jugosa, y unos 350 kilos de nata vegetal. En cuanto a la mermelada usaremos 100 kilos y a la hora de decoración tendremos piezas de más de 150 centímetros, por lo que necesitaremos unos 140 kilos de pasta de azúcar; además de unos 18 kilos de tierra comestible, que es una de las características de nuestro dulce».

Finalmente, el teniente de alcalde torreño ha concluido agradeciendo la colaboración del chef Roberto Soler. «Es un referente en los fogones gracias a su creatividad y vinculación con los productos de la tierra. Invitamos al pueblo de Torre del Mar, turistas y visitantes a que se acerquen, participen de esta actividad y se lleven un buen recuerdo gastronómico de nuestro pueblo», ha finalizado.

Exposición callejera

Por otro lado, Torre del Mar ha albergado durante este mes de agosto en la calle del Mar tramo norte, y la plaza de la Axarquía, una exposición en la que da a conocer sus orígenes. La muestra, permanente en el Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen, ha vuelto a salir a la calle para acercarse a vecinos, vecinas y visitantes. Así lo ha explicado el primer teniente de alcalde del municipio y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia.

De este modo, el edil torreño ha detallado en un comunicado que la muestra ofrece un recorrido desde los fenicios hasta nuestros días que se explica en los veinte paneles informativos, con texto e imágenes únicas, que tienen su exposición permanente en el edificio del Centro Cultural Nuestra Señora del Carmen-Antigua Azucarera.

Ampliar Jesús Carlos Pérez Atencia, en la presentación de la exposición. SUR

Para Atencia, «en estos días y como hemos llevado a cabo en otras ocasiones, aprovechamos la época estival para sacar a la calle esta exposición con el fin de acercarla a nuestros vecinos y visitantes. Lo haremos con la instalación de los paneles en calle del Mar, tramo norte y plaza de la Axarquía, ofreciendo a los interesados la oportunidad de conocer la historia de nuestro pueblo con ese recorrido».

Según el edil, se trata de «una experiencia cultural que se suma al abanico de opciones que se ofrecen durante el verano en nuestro pueblo. Esta exposición podrá visitarse hasta el domingo 31 de agosto. Espero que sea del agrado de todos y que los que todavía no la conocen puedan acercarse por calle del Mar para disfrutar de ella».