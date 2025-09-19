Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del pozo en el que murió David Ruiz Hierrezuelo el pasado mes de agosto. E. CABEZAS

Los pozos sin sellar llegan al pleno de Vélez-Málaga tras la muerte de un vecino

El grupo de Andalucía por Sí registra una moción para que se cierren todas las perforaciones que no cuenten con medidas de seguridad en el municipio

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:12

La muerte del veleño David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de 51 años que falleció tras caerse en un pozo sin sellar, conmocionó a principios de ... este mes a la capital de la Axarquía. La familia y los vecinos denunciaron que su pérdida «se podría haber evitado si la perforación en desuso desde hacía varias décadas, hubiera estado correctamente delimitada, vallada y cerrada«, como se ha hecho tras su pérdida. A la espera de que se concrete si los familiares interponen o no finalmente una demanda en los juzgados, el grupo municipal de Andalucía por Sí, el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, ha decidido llevar este asunto al próximo pleno.

