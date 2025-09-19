Los pozos sin sellar llegan al pleno de Vélez-Málaga tras la muerte de un vecino

La muerte del veleño David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de 51 años que falleció tras caerse en un pozo sin sellar, conmocionó a principios de ... este mes a la capital de la Axarquía. La familia y los vecinos denunciaron que su pérdida «se podría haber evitado si la perforación en desuso desde hacía varias décadas, hubiera estado correctamente delimitada, vallada y cerrada«, como se ha hecho tras su pérdida. A la espera de que se concrete si los familiares interponen o no finalmente una demanda en los juzgados, el grupo municipal de Andalucía por Sí, el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, ha decidido llevar este asunto al próximo pleno.

Para ello, han presentado una moción para su debate y aprobación en la sesión prevista para este próximo martes en la que, entre otros acuerdos, proponen que, en cumplimiento de la normativa autonómica, se revisen y se sellen todos los pozos en desuso y peligrosos que haya en el término municipal de la capital de la Axarquía. «Por desgracia, en nuestra ciudad este vecino ha perdido la vida al caer en un pozo abandonado propiedad, al parecer, de una entidad bancaria, que es propietaria de los terrenos del entorno en la zona de la explanada de la estación», explica en su moción el portavoz andalucista, José Pino.

El grupo municipal se hace eco así de las críticas y quejas de numerosos vecinos a través de las redes sociales, alertando de que el pozo donde fue localizado el cadáver el pasado día 1 de septiembre, ocho días después de su desaparición, estaba «sin señalizar, destapado y sin ningún aviso». Los familiares de David Ruiz mostraron, desde un primer momento, su «indignación» por el estado en el que se encontraba el pozo, «sin ningún tipo medidas de seguridad». A las pocas horas del hallazgo del cadáver de este vecino de Vélez-Málaga el pozo donde se produjo la tragedia, de once metros de profundidad y con tres de agua, fue vallado, pero sigue sin sellarse.

Andalucía por Sí ha sido «muy duro» con el asunto de la limpieza de los terrenos públicos y privados que se encuentran abandonados, con malas hierbas y sin vallar, «y esta lucha es desde que nos presentamos por primera vez en el 2019», ha recordado Pino en su moción. Desde entonces, la formación andalucista ha asegurado que han «luchado mucho para que estas zonas estén limpias y seguras, pero gran parte de nuestras demandas y reivindicaciones caen en saco roto, y muy pocas son las que se limpian».

Entre los cuatro acuerdos que propone la formación andalucista que se adopten por el pleno en su moción están «expresar desde la corporación nuestro más sincero pésame y condolencias a la familia del fallecido, amigos y allegados». En segundo lugar, que el Ayuntamiento de Vélez-Málaga «obligue a los propietarios de todos los terrenos privados con pozos y sin pozos a su vallado, limpieza y seguridad, así como a mantener los públicos en las mismas condiciones de limpieza y seguridad».

Legislación andaluza

En tercer lugar, la moción andalucista plantea que, por parte del Ayuntamiento, «se proceda de forma urgente a abrir una investigación administrativa para averiguar si esta entidad local ha actuado diligentemente, habida cuenta de que el Ayuntamiento, gobernado por el bipartito de PP y GIPMTM, aseguró tras el hallazgo del cadáver que «están revisando el expediente, porque se le había exigido ya al dueño que actuara en varias ocasiones». Por última, Andalucía por Sí exige en su moción a la Junta de Andalucía el cumplimiento estricto del artículo 53 de la Ley 9/2010 de Aguas de Andalucía en todo el municipio.

En concreto, este precepto legal establece que «la persona titular de los terrenos en donde existan pozos en desuso estará obligada a su sellado, previa comunicación a la Consejería competente en materia de agua». «En caso de que los pozos estén situados en terrenos públicos, el obligado será la persona titular del derecho al uso privativo». Igualmente la normativa contempla que «reglamentariamente se establecerán las condiciones de sellado y verificación de pozos en desuso».

En caso de incumplimiento de dicha obligación legal y, sin perjuicio de la caducidad de la concesión, en su caso, y de las medidas sancionadoras que correspondan, la Consejería competente en la materia de agua requerirá, mediante las correspondientes órdenes de ejecución dirigidas a la persona titular, y dictadas previa audiencia de la misma, «que los pozos que se abandonen o estén en desuso sean sellados, de forma tal que se evite el deterioro de las masas de agua subterránea».

Transcurrido el plazo concedido en la orden autonómica, podrá la Consejería competente en materia de aguas «ejecutar subsidiariamente las labores de sellado, previo requerimiento a la persona titular y a su costa». «Parece que en nuestro municipio no se aplica esta disposición autonómica», ha apostillado el portavoz andalucista de Vélez-Málaga.

Moción de Vox sobre la calidad del agua de riego

Por su parte, el grupo municipal de Vox en Vélez-Málaga defenderá en el próximo pleno una moción para reclamar «medidas compensatorias» a los agricultores de la Axarquía que se están viendo «obligados» a regar sus fincas «con agua salobre» procedente del EDAR del Peñón del Cuervo. La formación de ultraderecha ha denunciado en un comunicado que el agua regenerada procedente de la EDAR del Peñón del Cuervo «se ha convertido en un foco de conflicto y deterioro del tejido agrícola, puesto que análisis realizados por el laboratorio Tecnolab confirman que el agua utilizada para el riego supera los límites recomendados en conductividad eléctrica, nitratos, fósforo, cloruros, bicarbonatos, sodio y potasio», tal y como ya publicó SUR el pasado junio.

El portavoz de Vox en Vélez-Málaga, Javier Herreros, ha explicado que esto significa que «los agricultores están regando sus fincas con agua salobre, con un alto nivel de sales disueltas que dañan las raíces de las plantas, alteran la estructura del suelo y reducen de forma alarmante la productividad de los cultivos». Además, Herreros ha criticado que los agricultores estén siendo obligados «a pagar esta agua de baja calidad a precio de oro, como si fuera agua de riego óptima», siendo esto «un atropello injustificable». «La situación es insostenible», ha añadido el edil de Vox en Vélez-Málaga. «No vamos a permitir que se siga utilizando a los agricultores como rehenes de políticas fracasadas, no vamos a tolerar que se cobre a precio de agua potable lo que en realidad es agua salobre», ha insistido.

Voxcon su moción, «exige la realización de análisis periódicos, independientes y públicos de la calidad del agua regenerada suministrada al Plan Guaro, garantizando su idoneidad para el riego agrícola; revisar de manera urgente la tarifa aplicada a los agricultores por el uso del agua regenerada, ajustándola proporcionalmente a su calidad real y estableciendo mecanismos de compensación directa en caso de daños por salinidad; y acelerar la ejecución de las infraestructuras hidráulicas necesarias para la Axarquía».