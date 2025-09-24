Paso clave para la desaladora de la Axarquía: ultiman la redacción del proyecto

La Axarquía sigue clamando por disponer de una desaladora. A pesar de que el año hidrológico fue mucho más húmedo que los tres anteriores, ... la comarca oriental malagueña continúa exigiendo que se promueva el proyecto comprometido desde mayo de 2023 por el Gobierno central, que lo declaró de interés general del Estado. Más de dos años después, el proyecto sigue avanzando, todavía en la lenta maraña burocrática, aunque comienzan a verse señales de que hay una voluntad decidida de impulsarlo.

Después de que el pasado marzo el Ministerio para la Transición Ecológica adjudicara los trabajos para la supervisión del anteproyecto, los que serán los usuarios finales de los recursos hídricos, los agricultores y Axaragua, la empresa pública de la Mancomunidad Oriental, siguen tratando de culminar con éxito el anteproyecto, que encargaron el año pasado a una empresa de ingeniería malagueña. Aunque inicialmente estaba previsto que estos trabajos finalizaran a finales del pasado 2024, el plazo se viene retrasando, primero a febrero, luego a mayo y ahora se espera para las próximas semanas.

Así lo ha desvelado este miércoles la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, en una visita a las instalaciones de la cooperativa veleña Trops, el mayor productor y comercializador de mangos y aguacates del sur de Europa. «Estamos a punto de que finalice la redacción del proyecto y supongo, porque estamos en permanente contacto con quienes lo están haciendo, pero eso no está en nuestro tejado, como tampoco lo van a estar las obras, puesto que son de interés general, asumidas por el Gobierno de España, porque son de su competencia, entendemos que se mandará al Ministerio de Transición para darle traslado a Acuamed, la empresa pública, que será quien acometa esa obra», ha manifestado la delegada de la Junta.

Preguntada por las quejas de los agricultores por la mala calidad de las aguas regeneradas en la Axarquía, Navarro ha destacado que en los últimos años de sequía «hemos hecho una inversión muy importante para llevar los tratamientos terciarios a todas las depuradora para conseguir que no se tirara ni desperdiciara el agua al mar, se pudiera tratar y reutilizar», ha apostillado la delegada de la Junta. En cualquier caso ha admitido que ese agua «como todo sistema, tiene que ir perfeccionándose, con el uso nos damos cuenta de cuánto puede mejorarse la calidad». «Estamos trabajando en inversiones y en propuestas para seguir mejorando la calidad del agua regenerada para que le venga bien al mango y al aguacate y no tengamos problemas de conductividad ni salinidad», ha añadido.

Visita a Trops

Por otro lado, la delegada ha destacado que la visita a Trops se ha producido en un «momento bastante más grato y positivo que en los últimos años», como consecuencia de la sequía, tras las abundantes lluvias del año hidrológico que está a punto de finalizar, y la recuperación de las reservas de los embalses malagueños, especialmente el de La Viñuela, que está este miércoles al 43,62% de su capacidad, con 71,7 hectómetros cúbicos, frente a los apenas 23,46 que tenía hace un año.

Navarro ha resaltado que Trops es «una de las cooperativas más señeras e importantes de la provincia y de la que nos sentimos profundamente orgullosos». «Los hemos visto crecer y crecerse ante las adversidades de la última sequía», ha expresado, poniendo de manifiesto «la creación de puestos de trabajo y las exportaciones de frutas tropicales a Europa». "Estamos ante una cosecha récord de mango, con más de 30.000 toneladas", ha apostillado.

«Calidad, sostenibilidad, innovación e internacionalización son los cuatro calificativos que caracterizan a Trops» Patricia Navarro Delegada de la Junta en Málaga

La delegada de la Junta ha resaltado que «la calidad, la sostenibilidad, la innovación y la internacionalización son los cuatro calificativos que caracterizan a Trops». «Crean economía, generan empleo y ayudan a dinamizar el entorno», ha resumido Navarro, quien ha destacado el apoyo que prestan desde la Junta al sector hortofrutícola a través de las ayudas a las organizaciones profesionales. En concreto, la firma veleña ha recibido en el último ayudas europeas, gestionadas por la Administración regional, por valor de 2,7 millones de euros, mientras que la antequerana Dcoop ha sido beneficiaria de un millón de euros.

Navarro ha estado acompañada por los delegados territoriales de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y de Agricultura, Pesca, Agua, y Desarrollo Rural, Antonio García y Fernando Fernández; así como por el presidente de Trops, José Linares; el director gerente, Víctor Luque; así como por el alcalde de Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez (PP). «Trops es una de las empresas más señeras de la provincia y una de las cooperativas más importantes de mango y aguacate de la que el Gobierno andaluz se siente profundamente orgulloso porque además no sólo trabaja a favor del empleo y la riqueza de la Axarquía, también lleva a cualquier rincón del mundo el nombre de Andalucía y de Málaga», ha manifestado Navarro.

120 millones en Andalucía

Las ayudas a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas suman para toda Andalucía 120 millones de euros. Estas ayudas se abonarán «en breve» con cargo al Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEAGA) para aquellos planes operativos plurianuales que incluyen inversiones de los productores y que cubren hasta el 50% en aquellos sistemas innovadores que les permitan seguir ganando en eficiencia, rentabilidad y competitividad.

«Estas ayudas, además se han ido sosteniendo durante las últimas convocatorias incluso con una tendencia al alza del montante total de las subvenciones», ha dicho la delegada de la Junta. Así, desde 2023 a 2026 el Gobierno de Juanma Moreno respaldará a estas organizaciones de productores malagueños con cerca de 16 millones de euros, que incluye las ayudas ya abonadas, las que están aprobadas y en tramitación. Navarro ha recordado en un comunicado que estas ayudas vienen a sumarse a otras como las destinadas a la renovación de la maquinaria agrícola de la que se beneficiarán más de 4.000 explotaciones de toda Andalucía y cuya inversión total es de 176 millones de euros.

«Somos la sexta provincia exportadora y crecemos por encima de la media andaluza y española»

Por otra parte, la delegada del Gobierno andaluz ha puesto el énfasis en la capacidad cada vez más importante que tiene la provincia para exportar sus productos «a mercados donde nunca hubiéramos pensado que íbamos a estar y que hoy ocupan los lineales de los mercados internacionales». Los últimos datos de comercio exterior en la provincia de Málaga reflejan un importante crecimiento alcanzando cifras récord en los primeros siete meses del año, hasta los cerca de 2.000 millones de euros (1.980 millones) y un alza del 3,3% con respecto al mismo periodo de 2024. «Somos la sexta provincia exportadora y crecemos por encima de la media andaluza y española. Por cada 100 euros que se importan, Málaga exporta 88,8 euros, lo que quiere decir que nos encontramos en un balance muy positivo», ha explicado.

El aceite de oliva, con 336 millones de euros y una bajada del 20,5%, sigue siendo el producto que encabeza el comercio exterior de la provincia pero las frutas, con 297 millones de euros, ha experimentado en los primeros siete meses del año un notable aumento del 16%, «siendo éste su mejor registro para el periodo enero-julio desde que se tienen estadísticas oficiales». Además, las exportaciones agro en su conjunto sumaron 980 millones de euros en el primer cuatrimestre de 2025. «Hoy Málaga llega a 159 mercados internacionales de todo el mundo; siendo Italia, Francia y Portugal los tres primeros destinos de las exportaciones de productos malagueños y que suman en conjunto 790 millones de euros», ha concluido la delegada.