El Parador de Turismo de Nerja cierra dos años para afrontar una reforma integral

El Parador de Turismo de Nerja cierra sus puertas este fin de semana, durante dos años, para afrontar su mayor rehabilitación cuando sopla sus primeras sesenta velas. ... El establecimiento, que hoy en día cuenta con un total de 98 habitaciones, es uno de los grandes buques insignia del turismo en la localidad del Balcón de Europa y de la Cueva. Precisamente, su construcción, a mediados de los años sesenta, tuvo mucho que ver con el despegue turístico que originó, en junio de 1960, la apertura de la gruta nerjeña, descubierta apenas un año y medio antes por cinco intrépidos jóvenes mareños.

El Parador Nacional de Turismo de Nerja va a ser objeto durante dos años de su mayor remodelación en sus seis décadas de historia, tal y como ya publicó SUR el pasado 12 de mayo. Los trabajos arrancarán una vez que se adjudiquen las obras, que están en el trámite de recepción de ofertas hasta este lunes 20 de octubre. Este próximo martes 21 está previsto que acuda al Parador de Turismo de Nerja la presidenta de la Red de los Paradores de Turismo de España, Raquel Sánchez, para ofrecer detalles de los trabajos que se acometerán en el complejo turístico nerjeño.

La duración estimada de los trabajos es de dos años. Así consta ya en la página web principal de reservas del establecimiento hotelero propiedad del Estado, perteneciente a la cadena pública de alojamientos Paradores de Turismo de España. La inversión prevista en los trabajos era inicialmente de 14.450.000 euros, una cantidad que finalmente se ha disparado hasta los 22,8 millones de euros.

Licencia de obras

El pasado 11 de julio se dio un paso clave para que la actuación pueda ponerse en marcha. La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento nerjeño otorgó ese día la licencia municipal de obras a la empresa pública Paradores de Turismo de España para llevar a cabo la remodelación integral del Parador de Nerja, con un presupuesto de 22,8 millones de euros.

El alcalde de la localidad costera más oriental de la provincia, José Alberto Armijo (PP), destacó entonces que «el nuevo Parador será lo que la Nerja turística del siglo XXI se merece. Un establecimiento hotelero de mayor referencia a nivel nacional e internacional, que permitirá dar el salto de la calidad a la excelencia turística», consideró entonces el regidor en un comunicado, en el que trasladó su «agradecimiento» al Ministerio de Turismo «por tan acertada decisión e intervención, coincidiendo además con el 60 aniversario del Parador», reiterando «la mejor disposición del Ayuntamiento para colaborar».

Entre las actuaciones previstas y que están pendientes de ser adjudicadas a una empresa destacan el refuerzo estructural del edificio y la reforma de las habitaciones, que pasarán de 98 a 103 en total, y de las zonas comunes. Se actuará también en las fachadas y cubiertas. Se remodelará la piscina, junto con mejoras en iluminación y riego. Además, se renovarán terrazas, accesos para autobuses, aparcamientos cubiertos y las zonas deportivas de tenis y pádel.