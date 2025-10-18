Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Fachada principal del Parador de Turismo de Nerja. E. CABEZAS

El Parador de Turismo de Nerja cierra dos años para afrontar una reforma integral

El Gobierno invierte 22,8 millones de euros para modernizar un espacio inaugurado en 1965, que aumentará en cinco sus habitaciones hasta 103

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 18 de octubre 2025, 21:59

Comenta

El Parador de Turismo de Nerja cierra sus puertas este fin de semana, durante dos años, para afrontar su mayor rehabilitación cuando sopla sus primeras sesenta velas. ... El establecimiento, que hoy en día cuenta con un total de 98 habitaciones, es uno de los grandes buques insignia del turismo en la localidad del Balcón de Europa y de la Cueva. Precisamente, su construcción, a mediados de los años sesenta, tuvo mucho que ver con el despegue turístico que originó, en junio de 1960, la apertura de la gruta nerjeña, descubierta apenas un año y medio antes por cinco intrépidos jóvenes mareños.

