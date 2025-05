El Parador de Turismo de Nerja permanecerá cerrado durante dos años para afrontar una reforma integral

El Parador de Turismo de Nerja se prepara para afrontar su mayor rehabilitación cuando está a punto de soplar sus primeras sesenta velas. El ... establecimiento, que hoy en día cuenta con un total de 98 habitaciones, es uno de los grandes buques insignia del turismo en la localidad del Balcón de Europa y de la Cueva. Precisamente, su construcción, a mediados de los años sesenta, tuvo mucho que ver con el despegue turístico que originó, en junio de 1960, la apertura de la gruta nerjeña, descubierta apenas un año y medio antes por cinco intrépidos jóvenes mareños.

El Parador Nacional de Turismo de Nerja va a ser objeto de su mayor remodelación en sus seis décadas de historia. Los trabajos está previsto que arranquen el próximo 1 de octubre, fecha en la que se cerrará. La duración estimada de los trabajos es de dos años. Así consta ya en la página web principal de reservas del establecimiento hotelero propiedad del Estado, perteneciente a la cadena pública de alojamientos Paradores de Turismo de España. La inversión prevista en los trabajos es de 14.450.000 euros.

Según ha podido saber SUR, se van a reformar todas las estancias del recinto ubicado sobre el acantilado de la playa de Burriana, modernizándolas. No obstante, no está prevista una ampliación de su capacidad alojativa. Las obras son cofinanciadas por el Gobierno central, con cargo a los fondos europeos Next Generation y por la empresa pública con fondos propios. No es la única inversión prevista en la red de Paradores en Málaga, que cuenta con otros cuatro establecimientos. Pero la de Nerja sí es la de mayor cuantía, duración y la única que, en principio, conllevará un cierre total del establecimiento durante dos años.

Inversiones en la red en Málaga

En el Parador de Antequera se han presupuestado 450.000 euros de inversión, en el de Málaga Gibralfaro 676.250 euros, en el Málaga Golf en Guadalmar 1.169.239 euros y en el de Ronda 1.114.927 euros. En total, los Paradores de Turismo de Andalucía recibirán una inyección económica de 35 millones. Unas inversiones de las que 6,5 corresponden a las actuaciones de Turespaña cargo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea para la conservación, rehabilitación y puesta en valor de seis Paradores que cuentan con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).

Los 28,7 millones restantes corresponden a las actuaciones previstas por Paradores de Turismo en sus 16 establecimientos de la comunidad autónoma. Así lo anunció en abril de 2024 Raquel Sánchez, presidenta de Paradores, en la reunión mantenida en Sevilla con Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía.

«En Paradores nuestra prioridad como empresa pública es la sostenibilidad de nuestro patrimonio y el esfuerzo que significa mantenerlo. Porque el patrimonio histórico no representa solo una riqueza cultural que merece ser protegida adecuadamente. Constituye también un elemento económico y social de primer orden porque contribuye a la prosperidad y al desarrollo de la colectividad. Aporta valores culturales y genera beneficios tangibles», aseguró entonces la presidenta de Paradores en un comunicado.

Las inversiones de Turespaña a cargo de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España se enmarcan dentro de actuaciones en el conjunto de España en 39 Paradores en edificios o entornos BIC, que supondrán una inversión de 80 millones de euros para la conservación, rehabilitación y puesta en valor de los Paradores que cuentan con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).

Paradores BIC

En el caso de Andalucía, se va a actuar en seis Paradores BIC, con una inversión total de 6,5 millones de euros. Además, hay en licitación seis proyectos de Planes Directores de los Paradores BIC. Según la empresa pública, un Plan Director de Conservación es un documento que realiza un estudio desde distintos puntos de vista del inmueble (histórico, etapas constructivas, cambios de uso, etc.) que incluye un estudio de los usos y funciones para una mejor conservación planteando un programa de actuaciones a corto, medio y largo plazo. Estos documentos permiten conocer a fondo el edificio y sus necesidades, así como priorizar las actuaciones necesarias.

El detalle de las inversiones realizadas por Turespaña a cargo del Plan de Recuperación incluye el Parador de Carmona, en Sevilla, con 1.447.497 euros. Allí se realizarán mejoras en la conservación y puesta en valor del patio de armas, así como la conservación de la muralla y su entorno con la recuperación del adarve habilitando espacios para la visita pública.

En el Parador de Ronda se invierten 697.810 euros en las obras para la mejora en la conservación de las dos fachadas

Por su parte, en el Parador de Granada se invertirán 2.348.205 euros. Se acometerá la restauración integral de la 'qubba' y se actuará en el 'hamman' para su protección y adecuación a la visita incluyendo iluminación. En la sala árabe del claustro se consolidará, restaurará e iluminará. También se restaurará la torre del convento de San Francisco que incluye los grafitis históricos del siglo XVI y la figura de San Francisco. En cuanto a los jardines bajos se adaptarán los sistemas de riego e iluminación ambiental.

Por su parte, en el Parador de Jaén se han programado 927.613 euros de inversión para la restauración de los lienzos de la muralla perimetral del Abrehuí para adecuarlos para su visita, incluyendo la iluminación monumental de murallas y accesos. En el Parador de Ronda se están invirtiendo 697.810 euros en las obras para la mejora en la conservación de las dos fachadas principales (plaza y Tajo) del edificio, así como la actualización de la iluminación, en unos trabajos que comenzaron el pasado mes de febrero.

28,7 millones en Andalucía

Por su parte, en el Parador de Úbeda, en Jaén, se invierten 1.036.145 euros en la restauración de las fachadas históricas, incluidas las dos portadas y el zaguán de acceso al parador. Además se acometerá la restauración de los espacios abovedados del sótano y semisótano, así como obras de conservación y reparación del patio renacentista, donde también se restaurará la fuente central.

Respecto a las inversiones previstas y en ejecución llevadas a cabo por Paradores ascienden a 28,7 millones. Contemplan actuaciones en todos los Paradores andaluces de la red, que suman 16 establecimientos. «Gracias a esta apuesta inversora, se mejorará la eficiencia energética y sostenibilidad de los edificios con nuevas instalaciones de climatización e iluminación, se apostará por mayor accesibilidad, se renovará decoración y carpintería, y se renovarán las instalaciones de uso común como las piscinas, así como las instalaciones y equipamiento hotelero, entre otras medidas.

Los Paradores de Andalucía alcanzaron en 2023 un 77% de ocupación, un 4,5% más que en el año 2022

Los Paradores de Andalucía alcanzaron en 2023 un 77% de ocupación, un 4,5% más que en el año 2022, comportándose por encima de la media anual. En esta comunidad autónoma destaca el buen comportamiento de los clientes extranjeros, que asciende al 80% de los visitantes que recibe Granada y el 71% en Ronda. En cuanto a la gastronomía, durante 2023 se sirvieron más 353.000 cubiertos en sus restaurantes. Paradores cuenta con 16 establecimientos en la comunidad andaluza, de los que seis de ellos tienen la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC): Arcos de la Frontera en Cádiz, Carmona, Granada, Jaén, Ronda y Úbeda.

El Parador Nacional de Turismo de Nerja, ubicado sobre los acantilados más orientales de la playa de Burriana, entró en funcionamiento el 19 de julio de 1965, aunque su inauguración oficial no tuvo lugar hasta la primavera de 1966, cuando visitó las instalaciones el entonces ministro de Información y Turismo, el ya desaparecido Manuel Fraga Iribarne. La histórica cita despertó una gran expectación en la localidad, que por aquel entonces empezaba a acostumbrarse a recibir a los primeros turistas extranjeros, deseosos de descansar y bañarse en sus cristalinas y tranquilas playas de fina arena.