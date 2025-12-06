Cuenta atrás para el nuevo complejo cultural en el barrio del Pilar de Vélez-Málaga

La nueva sede de la Escuela Municipal de Música y Danza de Vélez-Málaga, en el barrio del Pilar, ya es una realidad, tras culminarse las obras el pasado mes de marzo ... , después de una inversión pública de dos millones de euros. La construcción del edificio, que se inició en abril de 2023, ya está terminada, por lo que solo queda pendiente su equipamiento y la creación de una zona de aparcamientos anexa, por lo que se estima que las instalaciones podrán abrir sus puertas para mediados de 2026.

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, anunció el pasado mes de octubre, junto a la concejala de Contratación, Lourdes Piña, ambos del PP, el comienzo de las obras de ejecución del nuevo aparcamiento público del barrio del Pilar, que estará ubicado en la superficie de la finca Las Golondrinas, y que vendrá complementado por la reurbanización y remodelación de los tramos adyacentes de las calles Cruz del Cordero y Pozo Cubierto, una obra de «vital importancia» sobre la que el primer edil manifestó su «satisfacción».

«El aparcamiento se complementa con la remodelación de las calles Cruz del Cordero y Pozo Cubierto» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

Por su parte, Piña ha cursado hace unos días una visita al edificio que acogerá la futura Escuela de Música y Danza 'Las Golondrinas' del municipio, una de las actuaciones más esperadas en la dotación de infraestructuras y equipamientos culturales. En su aproximación a las futuras instalaciones ha estado acompañada por docentes y colectivos pertenecientes al entorno musical veleño, que han conocido de primera mano la distribución del inmueble y la organización de los espacios, toda vez que el inicio de la actividad queda supeditado al acondicionamiento de mobiliario y demás elementos de contenido para el efectivo desarrollo curricular.

Los componentes de la comitiva han ensalzado «las calidades» del nuevo edificio, que representa «la culminación de un proyecto que será de vital significado en la gestión y desarrollo de un programa musical a la altura de lo que vecinos y visitantes merecen», ha subrayado Piña en un comunicado, en el que ha considerado que se convertirá en «un eficiente escaparate turístico para poner en valor nuestro municipio de cara a todos los foros culturales que puedan acontecer en la provincia».

Centro histórico

«Abrir las puertas a aquellos que van a ocupar un lugar determinante en el futuro desarrollo de la Escuela Municipal de Música supone una obligación, así como un modo de conocer en primer término sus perspectivas acerca de la mejor implementación de los equipamientos y la adecuación de los espacios», ha desglosado la edil de Educación, cuyo objetivo es «que formen parte activa en el acondicionamiento del inmueble y las diferentes zonas de uso que se habilitarán para la impartición de la labor docente y la organización de futuros eventos y actividades abiertas al público».

La finalización de estos trabajos, correspondientes al ya conocido como Edificio de la Música de Vélez-Málaga, constituye «un factor esencial para la potenciación de nuestro centro histórico», puesto que la Escuela de la Música y Danza se albergará en un enclave de gran valor estratégico, el barrio de El Pilar, en pleno corazón del casco histórico. «Se trata de una apuesta firme de este equipo de gobierno para que los profesionales y los futuros alumnos puedan completar sus rutinas en unas infraestructuras acordes a lo requerido», ha apostillado la edil veleña.

«Representa un aliciente más para fomentar la actividad y la vida en este enclave y sus aledaños» Lourdes Piña Concejala de Educación

El proyecto en sí, de carácter multifuncional, integra la creación de diez aulas de lenguaje musical, ocho de enseñanza instrumental, dos clases de danza y dos cabinas insonorizadas, con aseos y vestuarios. Además, se contará con área administrativa con recepción, conserjería, despachos, salas de profesores y almacenes. El espacio incluye también zonas comunes con dos salas de ensayos, auditorio y sala de audiciones, con capacidad para unas 200 personas.

Se encuentra entre las previsiones la ejecución de una segunda fase en el interior del complejo. Piña también ha aludido al componente dinamizador, puesto que la instalación del edificio en la zona del barrio de El Pilar «representa un aliciente más para fomentar la actividad y la vida en este enclave y sus aledaños, pero también en todo nuestro centro histórico».