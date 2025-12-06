Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del exterior del nuevo edificio construido en el barrio del Pilar de Vélez-Málaga. SUR

Cuenta atrás para el nuevo complejo cultural en el barrio del Pilar de Vélez-Málaga

Docentes de la Escuela de Música y colectivos del municipio muestran su «satisfacción» con las instalaciones, pendientes de completar el aparcamiento exterior y su equipamiento

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 6 de diciembre 2025, 00:09

Comenta

La nueva sede de la Escuela Municipal de Música y Danza de Vélez-Málaga, en el barrio del Pilar, ya es una realidad, tras culminarse las obras el pasado mes de marzo ... , después de una inversión pública de dos millones de euros. La construcción del edificio, que se inició en abril de 2023, ya está terminada, por lo que solo queda pendiente su equipamiento y la creación de una zona de aparcamientos anexa, por lo que se estima que las instalaciones podrán abrir sus puertas para mediados de 2026.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  3. 3 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  4. 4 Reabierta al tráfico la A-45 tras retirarse los vehículos implicados en el accidente
  5. 5 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  6. 6 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  7. 7 El PSOE suspende de militancia al líder del PSOE en Torremolinos tras el escándalo de los whatsapps
  8. 8 Los terremotos en Málaga: Historia y Protohistoria
  9. 9

    Abre el primer hotel de lujo para perros en Málaga
  10. 10 Del «miedo» al «no me he enterado»: así vivió Fuengirola un terremoto retransmitido en directo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cuenta atrás para el nuevo complejo cultural en el barrio del Pilar de Vélez-Málaga

Cuenta atrás para el nuevo complejo cultural en el barrio del Pilar de Vélez-Málaga