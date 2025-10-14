Comienzan las obras del aparcamiento del nuevo complejo cultural en el barrio del Pilar de Vélez-Málaga

La nueva sede de la Escuela Municipal de Música y Danza de Vélez-Málaga, en el barrio del Pilar, ya es una realidad, tras culminarse las obras el pasado mes de marzo ... , después de una inversión pública de dos millones de euros. La construcción del edificio, que se inició en abril de 2023, ya está terminada, por lo que solo queda pendiente su equipamiento y la creación de una zona de aparcamientos anexa, por lo que se estima que las instalaciones podrán abrir sus puertas para mediados de 2026.

El alcalde veleño Jesús Lupiáñez, ha anunciado, junto a la concejala de Contratación, Lourdes Piña, ambos del PP, el comienzo de las obras de ejecución del nuevo aparcamiento público del barrio del Pilar, que estará ubicado en la superficie de la finca Las Golondrinas, y que vendrá complementado por la reurbanización y remodelación de los tramos adyacentes de las calles Cruz del Cordero y Pozo Cubierto, una obra de «vital importancia» sobre la que el primer edil ha manifestado su «satisfacción».

El regidor ha destacado en un comunicado que se trata de un proyecto «de gran repercusión» para el entorno, pues constituye una de las localizaciones de referencia en el centro histórico, junto al conocido barrio del Pilar, de ahí que «actuaciones como la que nos contempla resulten esenciales», en la línea que viene potenciando el gobierno local bipartito, de PP y GIPMTM, para «confeccionar un centro histórico dinámico y lleno de vida, a la altura de lo que nuestros vecinos y visitantes merecen».

«Queremos un centro histórico dinámico y lleno de vida, a la altura de lo que nuestros vecinos y visitantes merecen» Jesús Lupiáñez Alcalde de Vélez-Málaga

El nuevo aparcamiento público se trata de una obra muy demandada, que permitirá albergar una dotación aproximada de 90 nuevos estacionamientos. El valor estimado del contrato propuesto asciende a una cuantía de 736.400 euros, con un plazo de ejecución de la obra previsto de seis meses, según han detallado desde el gobierno bipartito en el mencionado comunicado.

La empresa concesionaria del proyecto, por concurrencia pública de ofertas, es Jocon Infraestructuras S. L. Esta obra viene a completar el proyecto ya concluido del Edificio de la Música, una de las apuestas del gobierno local, y que verá la luz próximamente con su inauguración, toda vez que se ultime la dotación necesaria de equipamientos para el desarrollo de la actividad lectiva y curricular.

«Una demanda ciudadana»

En idénticos términos de relevancia del proyecto se ha pronunciado la edil de Contratación, Lourdes Piña, quien ha valorado en el mencionado comunicado «el esfuerzo realizado» para albergar un espacio de aparcamiento «fundamental para facilitar a vecinos y visitantes una nueva superficie en la que poder estacionar sus vehículos en pleno centro histórico, satisfaciendo de este modo una importante demanda ciudadana».

La línea de trabajo pasa por «seguir en la concepción de las mejores instalaciones e infraestructuras para nuestro término municipal, si bien queda mucho por hacer, pero para ello ponemos a disposición a nuestros servicios operativos y aquellos cauces y canales de comunicación que siempre pueden emplear nuestros vecinos para emitir sus demandas y reclamaciones respecto a cualquier acción que consideren necesaria para la recuperación, renovación o embellecimiento de su barrio», ha concluido Piña.

Los trabajos contemplan el viario rodado, las aceras, bordes y adecuación de la infraestructura eléctrica

Los trabajos a desarrollar por la Concejalía de Infraestructuras comprenden una serie de intervenciones para reurbanizar el entorno tanto en lo que respecta al viario rodado como a aceras, acotado de bordes y adecuación de infraestructura eléctrica. En el sentido de ejecución, la obra persigue dotar al sector del grado de urbanización necesario mediante la ejecución de viales pavimentados rodados en aglomerado, y peatonales y el ajardinamiento de las áreas libres, así como la implantación de los servicios urbanísticos de alcantarillado (pluviales y fecales), abastecimiento de agua, alumbrado público, redes de media, baja tensión y telefonía y la dotación del mobiliario urbano necesario.

Sobre la distribución de espacios libres, se pretende aportar el dinamismo necesario al emplazamiento a través de la implantación de bancos, papeleras y fuentes en situación y número adecuado para proporcionar un servicio funcional en calles y zonas verdes. Asimismo, se dotará de cierto arbolado y ajardinamiento de las superficies verdes, así como de las redes de riego necesarias para su mantenimiento.

Mejoras en el carril del río Lagos

Por otro lado, la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Vélez-Málaga continúa en su labor para el acondicionamiento y renovación de calzadas y viales del muncipio El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), respaldado por el teniente de alcalde de Lagos, David Vilches (GIPMTM), ha anunciado el inicio del proyecto de reparación del pavimento del camino público que recorre el margen izquierdo del Río Lagos, actuación de relevancia en esta localización del término municipal y que permitirá la adaptación de la superficie para mejorar el tránsito circulatorio de una forma más segura y funcional.

El desarrollo de la misma, tipificada como contrato menor y que será ejecutada por parte de los servicios operativos de Infraestructuras, significa dar cobertura a una importante demanda de los usuarios y vecinos de este entorno, cuestión considerada «como esencial» por parte del primer edil local y en la que «hemos trabajado para que se convierta en una realidad a la mayor brevedad posible». El comienzo de las obras tendrá lugar a partir del próximo martes 14 de octubre, una serie de trabajos de pavimentación con una partida asignada de 48.143 euros, y un periodo de ejecución estimado de un mes.

Con respecto a la idoneidad del proyecto, Lupiáñez ha enfatizado en un comunicado la necesidad de implementar esta actuación en el margen del Río Lagos, puesto que se trata de un itinerario «que sirve de acceso a las fincas y explotaciones agrarias situadas al norte del núcleo poblacional, un tramo que es transitado por cientos de vehículos de todo tipo, que acceden a través de este sendero a las parcelas». Es por ello que, ha incidido el mandatario municipal, «vamos a actuar en este recorrido que comprende entre la CN-340a y el camino de servicio que discurre sobre la tubería de abastecimiento del embalse de la Viñuela, ya que estamos hablando de un firme en muy mal estado, visiblemente deteriorado, debido al intenso flujo de tráfico que soporta asiduamente».

Ampliar El alcalde y el teniente de alcalde de Lagos, en la zona donde se actuará. SUR

Por su parte, el teniente de alcalde de Lagos ha valorado «la importancia que tiene para nosotros dar respuesta a una demanda histórica de nuestros vecinos y agricultores. El arreglo y acondicionamiento de este carril no es solo una mejora en la infraestructura, sino una actuación fundamental para garantizar la seguridad de los usuarios que a diario trabajan en nuestros campos y transitan por esta vía. Durante demasiado tiempo esta necesidad había quedado pendiente, y podemos anunciar con satisfacción que comienza a hacerse realidad», ha expresado el concejal.

Vilches ha estimado la actuación como «una reivindicación justa, pero que también refleja la voluntad de este equipo de gobierno de escuchar a la ciudadanía, atender sus demandas y trabajar por la mejora de nuestro entorno rural y agrícola. Así, seguimos avanzando en nuestro objetivo de dotar a nuestros pueblos y a quienes viven y trabajan en ellos de las condiciones que merecen, con infraestructuras dignas, seguras y modernas. Damos un paso más en ese camino, y lo hacemos de la mano de quienes siempre han defendido estas mejoras para Lagos y para todo el municipio», ha zanjado el teniente de alcalde del núcleo.

Las tareas a acometer pasan por la reparacíon del pavimento existente mediante el extendido de una capa de hormigón armado de 15 centímetros de espesor y terminación mediante cepillado. El procedimiento se producirá aplicándose sobre el actual pavimentado, por lo que no se intervendrá con labores de demolición o excavación. Previamente al extendido, se efectuará una limpieza integral del terreno, tras lo cual se realizará la implementación a través de hormigonado con una parrilla de 20x20x8 centímetros. Los trabajos de pavimentación contarán con una partida presupuestaria de 48.143 euros, y un periodo de ejecución estimado de un mes.