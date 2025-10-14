Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde veleño, Jesús Lupiáñez, con los ediles Lourdes Piña y Jesús María Claros. SUR

Comienzan las obras del aparcamiento del nuevo complejo cultural en el barrio del Pilar de Vélez-Málaga

La firma Jocon Infraestructuras S. L. ejecuta los trabajos con un coste previsto de 736.400 euros y un plazo de seis meses para habilitar noventa plazas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 14 de octubre 2025, 09:15

La nueva sede de la Escuela Municipal de Música y Danza de Vélez-Málaga, en el barrio del Pilar, ya es una realidad, tras culminarse las obras el pasado mes de marzo ... , después de una inversión pública de dos millones de euros. La construcción del edificio, que se inició en abril de 2023, ya está terminada, por lo que solo queda pendiente su equipamiento y la creación de una zona de aparcamientos anexa, por lo que se estima que las instalaciones podrán abrir sus puertas para mediados de 2026.

