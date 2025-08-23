Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la Cueva de Nerja. E. CABEZAS

Nerja se une a la candidatura de las cuevas decoradas del Paleolítico de Málaga como Patrimonio Mundial

La propuesta conjunta agrupa 12 cavidades con pinturas rupestres, que aspiran a ser el segundo hito de la provincia en ser reconocido por la Unesco, tras los Dólmenes de Antequera

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:27

El Ayuntamiento de Nerja se ha adherido a la propuesta de inclusión de las cuevas decoradas del Paleolítico de la provincia de Málaga en la ... Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El pleno de la corporación adoptó, en su última sesión, un acuerdo institucional en este sentido, uniéndose así a los municipios de Antequera, Ardales, Benalmádena, Benaoján, Málaga, Marbella y Rincón de la Victoria.

