Nerja se adhiere al decreto de la Junta de Andalucía para impulsar la promoción de viviendas protegidas

El problema del acceso a la vivienda se hace cada vez más patente en la provincia, especialmente en la franja litoral. La demanda de inmuebles ... sociales está claramente al alza, ya que el número de promociones públicas que se han promovido en los últimos años es muy testimonial si se comparan con las libres, empujadas por la pujanza turística de Málaga.

El drama habitacional se repite en numerosos municipios, aunque se hace especialmente visible en localidades muy turísticas como Nerja, donde alrededor de un 15% de sus inmuebles están destinados al alquiler turístico. De hecho, son centenares los nerjeños de origen que se han instalado en el municipio vecino de Torrox, por disponer de una mayor oferta inmobiliaria, en una tendencia idéntica a la que ha ocurrido entre Málaga capital y los municipios de su área metropolitana, la Gran Málaga.

«Esperamos que esta medida que hemos adoptado para fomentar el parque de viviendas protegidas sirva» Nieves Atencia Concejala de Urbanismo

Ante este difícil panorama, el pleno del Ayuntamiento nerjeño ha aprobado, en su última sesión, la adhesión al Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, impulsado por la Junta de Andalucía, con el objetivo de fomentar la promoción de viviendas protegidas en el municipio. La iniciativa ha contado con los votos favorables del Partido Popular y del PSOE, mientras que la concejala de Podemos-Izquierda Unida con Nerja, Ángela Aponte, votó en contra.

La concejala de Vivienda, Nieves Atencia (PP), ha destacado en un comunicado que esta norma «permite la construcción de viviendas protegidas tanto en suelos públicos como privados, sin necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento urbanístico, siempre que se trate de parcelas o edificios sin un uso específico o con calificación genérica de interés público y social».

Sorteo de 11 VPO en alquiler para jóvenes

El decreto permite aumentar en un 20% la densidad en parcelas y edificios ya existentes en suelo urbano si todo el proyecto se destina a viviendas protegidas. También autoriza un incremento del 20% en densidad y del 10% en edificabilidad en parcelas vacías destinadas a este tipo de viviendas. Además, permite construir viviendas protegidas en terrenos públicos de uso comunitario sin destino específico o con uso genérico para servicios de interés público y social.

Atencia ha finalizado señalando que «esperamos que esta medida que hemos adoptado para fomentar el parque de viviendas protegidas sirva como incentivo para que los promotores se animen a la construcción de las mismas». El Ayuntamiento nerjeño tiene pendiente llevar a cabo el sorteo de 11 VPO en alquiler para jóvenes menores de 35 años, un proyecto en el que se han invertido cerca de dos millones de euros.

Cabe recordar que los grandes ayuntamientos malagueños proyectan más de 4.000 VPO gracias al decreto de la Junta. Marbella, Torremolinos, Estepona, Benalmádena y la capital se han adherido a la fórmula para construir pisos de alquiler temporal en suelos dotacionales, tal y como publicó SUR en su edición del pasado 13 de julio.

Candidatura de la Unesco

Por otro lado, el Ayuntamiento de Nerja se ha adherido a la propuesta de inclusión de las cuevas decoradas del Paleolítico de la provincia de Málaga en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El pleno de la corporación adoptó, en su última sesión, un acuerdo institucional en este sentido, uniéndose así a los municipios de Antequera, Ardales, Benalmádena, Benaoján, Málaga, Marbella y Rincón de la Victoria.

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha destacado en un comunicado que «la obtención de este importante reconocimiento internacional contribuirá a reforzar el valor histórico y cultural de nuestra Cueva, favoreciendo su conservación y fortaleciendo su proyección turística y educativa». Con este acuerdo, Nerja se incorpora a una candidatura conjunta que engloba un total de doce cuevas repartidas en ocho municipios malagueños, «con el objetivo de preservar y poner en valor este excepcional legado histórico y cultural».