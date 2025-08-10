Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada principal del Ayuntamiento de Nerja en la céntrica calle Carmen. E. CABEZAS

Nerja se adhiere al decreto de la Junta de Andalucía para impulsar la promoción de viviendas protegidas

La norma permite aumentar en un 20% la densidad en parcelas y edificios en suelo urbano si todo el proyecto se destina a inmuebles de protección oficial

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:08

El problema del acceso a la vivienda se hace cada vez más patente en la provincia, especialmente en la franja litoral. La demanda de inmuebles ... sociales está claramente al alza, ya que el número de promociones públicas que se han promovido en los últimos años es muy testimonial si se comparan con las libres, empujadas por la pujanza turística de Málaga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 La piscina más grande de Europa está en Andalucía (y solo cuesta 4 euros)
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4 Verano, sol, playa: el fenómeno del tardeo se traslada a Los Álamos
  5. 5 El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado, vendido en tres localidades de Málaga
  6. 6 Málaga retrasa a 2026 la tasa de basura y plantea ligarla al valor catastral y a los residentes
  7. 7 Denuncian ante la Guardia Civil un GPS oculto en un coche de la policía de Ojén
  8. 8 El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
  9. 9 Dónde y cómo ver el Málaga-Betis del Trofeo Costa del Sol
  10. 10

    La lentitud del Ayuntamiento y la Junta bloquea dos proyectos culturales para el Centro de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Nerja se adhiere al decreto de la Junta de Andalucía para impulsar la promoción de viviendas protegidas

Nerja se adhiere al decreto de la Junta de Andalucía para impulsar la promoción de viviendas protegidas