Los ayuntamientos de Málaga proyectan más de 4.000 VPO gracias al decreto de la Junta

Los promotores urgen a los municipios a sumarse a esta vía

Las asociaciones de promotores urgen a los municipios malagueños a sumarse cuanto antes al decreto de la Junta para impulsar la construcción de VPO. El presidente de Fadeco, la entidad que los representa a nivel andaluz, Ignacio Peinado, ha destacado que «el decreto es una oportunidad clara, ya que permite activar suelos, recortar plazos y facilitar el desarrollo urbano». «Sin embargo, algunos ayuntamientos siguen sin adherirse. Es una responsabilidad grave de los municipios abordar esta situación con la oportunidad que ha brindado la Junta. Y, si no, tendrán que explicarlo», ha afirmado.

En el mismo sentido, Violeta Aragón, la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, ha señalado que les parece «sorprendente que no estén adheridos todos los ayuntamientos, con los problemas de vivienda que hay». «Cualquier medida que venga a sumar más viviendas hay que adoptarla con urgencia, y el que no lo haga es un irresponsable», ha insistido Aragón, quien ha declarado que «el discurso de estar muy preocupados por el problema de la vivienda no es creíble cuando no se les ve hacer todo lo posible para solucionarlo». Según la información recabada por SUR, localidades como Alhaurín de la Torre, Rincón de la Victoria, Torrox, Ronda o Coín están todavía estudiando la posibilidad de adherirse a este decreto autonómico, respecto al que Fuengirola, Mijas y Nerja preparan los trámites para sumarse, aunque todavía sin fecha.