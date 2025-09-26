La Cueva de Nerja cierra el verano con 197.000 entradas «en un equilibro entre visitas y conservación» del BIC

Adentrarse en la Cueva de Nerja es toda una experiencia para los sentidos. Contemplar sus impresionantes formaciones geológicas, con ejemplares colosales como la Gran Columna ... de la Sala del Cataclismo, con 45 metros de altura y para cuya formación se necesitó la caída de mil billones de gotas de agua -incluida en el Libro Guinness de los Récords-, no es, ni mucho menos, la única maravilla que puede contemplarse si se recorren sus diferentes salas turísticas.

Las numerosas pinturas rupestres, que podrían tener una antigüedad de hasta 42.000 años, también invitan a adentrarse en la que ha sido bautizada como 'la Catedral de la Prehistoria en el sur del Mediterráneo'. La gruta ubicada en la localidad costera más oriental de la provincia, junto a la pedanía de Maro, ha finalizado los meses de temporada alta guardando el necesario equilibrio entre las visitas y la conservación de este Bien de Interés Cultural (BIC).

Así, en los meses de junio, julio y agosto de este 2025 se ha alcanzado en cifras de visitantes un número muy similar al del mismo periodo de 2024, superándose los 197.000, al igual que el año pasado, según han destacado este viernes desde la Fundación Cueva de Nerja en un comunicado. En estos meses citados se mantiene, por lo tanto, la línea de anualidades anteriores, «siempre bajo los criterios de responsabilidad hacia el BIC que tiene la Fundación Cueva de Nerja».

Suspensión del festival

El flujo de este periodo, que corresponde al de máxima afluencia para la cavidad, ha estado vigilado, en todo momento por el Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja, entidad que cuida de la conservación de la gruta y del adecuado mantenimiento de parámetros, el objetivo principal de esta fundación, según han resaltado.

Ante estos datos, el presidente de la Fundación Cueva de Nerja y subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha manifestado la importancia y necesidad del equilibrio entre mostrar este Bien de Interés Cultural al mundo, a todos esos visitantes, nacionales e internacionales, que buscan contemplarlo, y la de cuidar de él para que las futuras generaciones puedan seguir visitándolo.

Cabe recordar que este año no se ha celebrado el Festival Cueva de Nerja por motivos burocráticos, ante el retraso en la tramitación del contrato para su organización por el recurso interpuesto por uno de los licitadores. La junta plenaria de la Fundación anunció el pasado julio que trabajan en una nueva licitación para el periodo de 2026 a 2030.