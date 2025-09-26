Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Acceso principal a la Cueva de Nerja, en la plaza de los Descubridores. E. CABEZAS

La Cueva de Nerja cierra el verano con 197.000 entradas «en un equilibro entre visitas y conservación» del BIC

El monumento natural mantiene la cifra de accesos de la pasada temporada estival y se encamina a volver a superar el medio millón al cierre del ejercicio

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:33

Adentrarse en la Cueva de Nerja es toda una experiencia para los sentidos. Contemplar sus impresionantes formaciones geológicas, con ejemplares colosales como la Gran Columna ... de la Sala del Cataclismo, con 45 metros de altura y para cuya formación se necesitó la caída de mil billones de gotas de agua -incluida en el Libro Guinness de los Récords-, no es, ni mucho menos, la única maravilla que puede contemplarse si se recorren sus diferentes salas turísticas.

