'La noche de los murciélagos', la original propuesta de la Cueva de Nerja para conocer a sus habitantes más antiguos

Adentrarse en la Cueva de Nerja es toda una experiencia para los sentidos. Contemplar sus impresionantes formaciones geológicas, con ejemplares colosales como la Gran Columna de la Sala del Cataclismo, con 45 metros de altura ... y para cuya formación se necesitó la caída de mil billones de gotas de agua -incluida en el Libro Guinness de los Récords-, no es, ni mucho menos, la única maravilla que puede contemplarse si se recorren sus diferentes salas.

Las numerosas pinturas rupestres, que podrían tener una antigüedad de hasta 42.000 años, también invitan a adentrarse en la que ha sido bautizada como 'la Catedral de la Prehistoria en el sur del Mediterráneo'. La inmensidad de la cavidad ha hecho que en su interior habite una fauna muy peculiar, entre la que se encuentran varias especies autóctonas o endémicas del lugar. A estos animales se les conoce como fauna troglobia, hipogea o cavernícola.

En la gruta la fauna más conocida y fácil de ver son los murciélagos, que precisamente fueron los que guiaron a los cinco descubridores, jóvenes mareños, hasta el hallazgo de la cavidad, el 12 de enero de 1959. Precisamente sobre estos mamíferos voladores trata una de las actividades que ha organizado para esta próxima semana la Fundación Cueva de Nerja.

El objetivo es acercar al público a estos animales extraños, que han inquietado desde siempre al ser humano

Se ha bautizado como 'La noche de los murciélagos en la Cueva de Nerja' y tendrá lugar este próximo viernes 26 de septiembre desde las 17.30 horas, con una duración total de tres horas. Es un encuentro gratuito, dirigido a todos los públicos, para el que debe realizarse inscripción previa. La Fundación pretende acercar al público en general a estos animales extraños, que han inquietado desde siempre al ser humano y que cumplen una función biológica clave.

Los quirópteros (Chiroptera, del griego χείρ [cheir], 'mano' y φτερό [pteron], 'ala'), conocidos comúnmente como murciélagos, son un orden de mamíferos placentarios cuyas extremidades superiores se desarrollaron como alas. La iniciativa de divulgación forma parte de un evento global para la conservación de los murciélagos. Esta actividad, que se llevará a cabo en la Cueva de Nerja, está incluida en la 'International Bat Night', un evento global impulsado por la ONU. El objetivo de esta iniciativa es el de la conservación de los murciélagos europeos.

Especialistas

Para el desarrollo de la actividad en la gruta desde la Fundación se va a contar con la empresa Murciélagos Málaga y el apoyo de SECEMU (Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos), especialistas en la investigación y la conservación de quirópteros. También con los miembros del Instituto de Investigación de la Cueva de Nerja.

'La noche de los murciélagos en la Cueva de Nerja' es una experiencia de divulgación científica, cuyo objetivo es el de acercar al fascinante mundo de los murciélagos, según han informado desde la Fundación en un comunicado difundido en su web. Por ello, el evento está dirigido a todos los públicos.

El encuentro incluirá la recepción de visitantes y la presentación de la actividad. Posteriormente habrá una charla divulgativa sobre la biología de los murciélagos, sus amenazas actuales y su importancia en los ecosistemas. «Desmontamos mitos, resolvemos dudas y presentamos curiosidades sobre estos magníficos aliados de los humanos», han apuntado desde la entidad pública que gestiona la gruta nerjeña, uno de los monumentos naturales más visitados de España.

Se emplearán detectores de ultrasonidos y pantallas portátiles que permitirán escuchar y ver los murciélagos

Posteriormente, tendrá lugar una visita «biológica» a la Cueva de Nerja. «¿Hay murciélagos en la cueva?», es la pregunta con la que se llevará a cabo este recorrido por las galerías turísticas, con la participación en actividades educativas e inmersivas. Además habrá videojuegos virtuales y experiencias en tres dimensiones. Posteriormente habrá un trayecto nocturno en el recinto exterior de la Cueva y el empleo de detectores de ultrasonidos y pantallas portátiles que permitirán escuchar y visualizar, en tiempo real, diferentes especies de murciélagos en su hábitat natural.

Las plazas están ya cubiertas, pero se ha creado una lista de reservas pinchando en este enlace. Se puede pedir más información en el correo yolanda@cuevadenerja.es. «Te esperamos en nuestro recinto, con una iniciativa que tiene la misión de promover el conocimiento, el respeto y la protección del medio natural a través de la ciencia, la tecnología y la participación ciudadana», han apostillado desde la Fundación.