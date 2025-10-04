Benamargosa achaca el 'farolillo rojo' de la pobreza en España a la sequía y confía en que sea algo «coyuntural»

Por segundo año consecutivo los alrededor de 1.600 vecinos de Benamargosa tienen el 'sambenito' de ser los más pobres de Málaga, un triste ... título al que este año se ha sumado que son también los más escasos de recursos económicos de toda España entre los municipios de más de mil habitantes. Sin embargo, cuando uno recorre las calles del centro de este pueblo, enclavado en pleno valle tropical, en el corazón de la Axarquía, no tiene la percepción de que sea así. Hay bares, terrazas, supermercados, panaderías, tiendas de repuestos agrícolas, talleres mecánicos, un supermercado Covirán y hasta dos sucursuales bancarias, de Cajamar y Unicaja.

Hay dos argumentos que se repiten en cada conversación que ha mantenido este periódico este viernes 3 de octubre, soleado y cálido, recorriendo el pueblo, para explicar los fríos datos de la estadística que anualmente elabora la Agencia Tributaria dependiente del Ministerio de Hacienda. «Sequía y economía sumergida». Del primer sí están dispuestos incluso a hablar a cámara, ser grabados y decir sus nombre. De lo segundo no quieren que se les mencione al lanzarlo por su boca. «Aquí hay buenos coches, buenas casas, dinero hay... otra cosa es dónde se tenga y que se declare todo», repiten varios residentes sentados en una terraza.

«Seremos los más pobres en las estadísticas, pero la gente aquí es feliz y vive bien» María Valverde Jubilada, ama de casa

«Seremos los más pobres en las estadísticas, pero la gente aquí es feliz y vive bien», sostiene María Valverde, una jubilada que acude a comprar al supermercado Covirán. Antonia Jiménez va con prisa y señala a este periódico que las cosechas de mangos y aguacates «fueron malísimas en esos años de 2022 y 2023». «El año pasado tuvimos la riada, así que el año que viene tampoco te esperes que salgamos de ahí, del 'farolillo rojo' de los más pobres de España», vaticina esta vecina de Benamargosa.

José Muñoz también cita a la sequía, «que ha afectado mucho en los últimos años a los subtropicales y a los cítricos». «Tampoco había agua para bañarse ni para la comida», recuerda en alusión a las importantes restricciones al abastecimiento que sufrieron de hasta doce horas días hasta hace apenas un año, cuando se registraron las intensas precipitaciones de la Dana del 13 de noviembre, que ocasionó cuantiosos daños en el pueblo axárquico.

Los daños de la riada del 13 de noviembre

«Desde que llegué a la Alcaldía en 2019 todo han sido desgracias y problemas, primero la pandemia, luego la brutal sequía y el año pasado la riada», se lamenta el alcalde de Benamargosa, Salvador Arcas (PSOE), que gobierna en coalición con IU. «Esa estadística no se ajusta a la realidad», considera el regidor, quien confía en que tras las abundantes lluvias del pasado año hidrológico «la situación va a mejorar seguro en los próximos años». «Es algo coyuntural, hemos tenido muchos años que la sequía ha sido muy pronunciada y ha sido un gran problema, pero ya estamos remontando seguro», destaca.

Para el regidor de Benamargosa el envejecimiento de la población también explica la estadística de la Agencia Tributaria. «En los últimos años no hemos perdido población, muchas casas vacías se están alquilando, y hemos ganado habitantes», argumenta Arcas, quien también alude a la estructura de minifundios de las fincas. «Con la sequía todos los vecinos lo hemos sufrido mucho», apostilla.

«Es algo coyuntural, hemos tenido muchos años que la sequía ha sido muy pronunciada y ha sido un problema« Salvador Arcas Alcalde de Benamargosa

Por su parte, el portavoz del PP, que fue alcalde entre 2007 y 2019, José Gallego, considera que «economías más potentes y con más desahogo económico se han ido a sitios como Vélez-Málaga a vivir, con más prestaciones y servicios, y eso hace que la gente se vaya». El exregidor de Benamargosa también alude a la «maldita» sequía, por lo que «con rentas muy bajas, al tener un segundo pagador, con poco dinero, están obligados a tener que declarar y eso es un dividendo que baja la media», Mirando al futuro y tras las abundantes lluvias del último año hidrológico, Gallego no es del todo optimista y cree que «todavía se va a mantener en esa línea, ya veremos lo que pasa con las cuentas de 2024».

Por su parte, Tatiana Kakorina, lleva apenas un año y medio al frente de un pequeño obrador de pan y pasteles en la zona de Cuatro Vientos. «A los tres meses de abrir tuvimos la riada que lo destrozó todo, tuve que empezar de cero», recuerda esta residente de origen ruso, de 51 años. «El pueblo está cayendo, el negocio no va para arriba, se ve poca gente, los bares cierran, antes de la pandemia había doce bares y ahora quedan dos o tres, y los domingos no abren», sostiene esta empresaria. A su juicio la población no ha descendido, «pero no hay mucho trabajo, ni en los bares ni el campo». «Muchos vecinos cortaron aguacates y mangos», recuerda.