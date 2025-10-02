Benamargosa, el municipio más pobre de España La localidad axárquica tiene una renta media de 13.831 euros, frente a los más de 88.000 euros de la más rica del país: Pozuelo de Alarcón

Benamargosa ha saltado a los titulares de prensa por un motivo que seguramente no va a gustar a sus habitantes: se ha convertido en el municipio más pobre de España, si lo que se mide es la renta bruta media declarada a Hacienda. Es la conclusión que se extrae de la 'Estadística de los declarantes del IRPF por municipios', actualizada por la Agencia Tributaria con datos correspondientes a 2023 (sólo se incluyen todos los de más de mil habitantes, excepto los del País Vasco y Navarra). La localidad axárquica tuvo una renta por contribuyente de 13.831 euros en dicho ejercicio, un 4,4% menos que en el anterior.

Esta caída, junto a la subida experimentada por los 16 municipios que antes estaban por debajo de Benamargosa en la tabla, ha hecho que este pequeño pueblo malagueño se sitúe de golpe en el último lugar del ranking de riqueza per cápita de España.

En el otro extremo de la pirámide se sitúa Pozuelo de Alarcón, municipio madrileño donde la renta per cápita está cifrada en 88.011 euros al año, lo que lo convierte por quinto año consecutivo en el más adinerado de España. Ni seis vecinos de Benamargosa juntando sus ingresos anuales podrían alcanzar esa cifra. La diferencia entre la localidad más rica y la más pobre en España aumenta año a año y hay una fuerte brecha territorial de norte a sur. De los diez municipios con menor renta media declarada de España, ocho son andaluces (Algarinejo, Montejícar, Colomera y Guadahortuna de Granada y Cambil, Noalejo y Montizón de Jaén. Los otros dos son extremeños: Zahínos e Higuera de Vargas, ambos de la provincia de Badajoz. Por contra, de los diez municipios más ricos, todos son de Madrid o Barcelona menos uno, que es Aigües, de Alicante.

El más rico de Málaga, Benahavís

En Málaga, el municipio más rico según esta clasificación sigue siendo Benahavís, con una renta per cápita de 43.159 euros en 2023, que supone un fuerte aumento respecto al ejercicio anterior, del 8,5%. Un contribuyente de esta localidad costasoleña (en cuyo término municipal se sitúa la exclusiva urbanización de La Zagaleta) gana de media 3,2 veces lo que gana uno de Benamargosa. Benahavís también es la localidad más rica de Andalucía y en el ranking nacional ocupa la posición 56 (en el ejercicio anterior era la 71).

La segunda localidad con mayor ingresos medios declarados de la provincia es, un año más, Rincón de la Victoria, con 34.176 euros y un crecimiento del 5%. El tercer y cuarto lugar tampoco cambian: son para Marbella, con 32.306 euros (+2,2%), y Alhaurín de la Torre, con 31.681 (+6,2%). Sí hay una novedad en la quinta posición: Benalmádena (30.392 euros) adelanta a Málaga (30.030) tras incrementar su renta media un 5,4% (la capital sólo sube un 2,9%). Torremolinos, Casares, Estepona y Fuengirola completan el 'top 10' de los municipios más favorecidos de Málaga.

En cuanto a los municipios con menor renta media declarada, los tres últimos del ranking provincial son pequeños pueblos de la Axarquía: Benamargosa, Almáchar y Comares. Después se sitúan por orden ascendente de renta Valle de Abdalajís, Periana, Cuevas de San Marcos, Villanueva de Algaidas, Arenas, Benamocarra y Teba. Ninguno de ellos llega a 18.000 de renta per cápita.

Cuestión de metodologías

Habrá quien recuerde que no era Benahavís sino Alhaurín de la Torre el municipio más rico de Málaga. No es que el ranking haya cambiado: es que el listado que encabeza Benahavís es el que elabora la Agencia Tributaria, mientras que el que lidera Alhaurín lo hace el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y son diferentes porque están hechos de diferente manera, aunque tomen los mismos datos fiscales como fuente. Así, el ente fiscal divide la renta total declarada por cada municipio entre el número de declaraciones presentadas, mientras que el INE divide esa misma renta total entre toda la población residente en hogares de cada territorio.

Se confirma el 'sorpasso' de Málaga a Sevilla como provincia con mayor renta media La estadística del año 2023 confirma el 'sorpasso' protagonizado por Málaga en el anterior ejercicio, al arrebatarle a Sevilla el primer puesto en renta media bruta declarada. Málaga alcanzó los 28.100 euros tras crecer un 3,6% respecto al año anterior, incrementando sla distancia con Sevilla, que registro 27.697 euros y creció un 2,3%. Después se sitúan por orden descendente Cádiz (26.752), Granada (25.982), Córdoba (24.463), Almería (23.520), Huelva (23.339) y Jaén (22.278). La media regional quedó cifrada en 26.065 euros, lo que la sitúa como la segunda comunidad más pobre después de Extremadura. Tanto Málaga como Andalucía están por debajo del promedio nacional, que fue de 31.333 euros en 2023.

