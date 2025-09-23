Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jugadores de las categorías inferiores del Club Recreativo El Morche, en el nuevo campo. SUR
Torrox-Costa

El balón empieza a rodar en el campo de fútbol de El Morche: «Un sueño hecho realidad tras treinta años»

La cantera del Club Recreativo entrena ya en las nuevas instalaciones en la zona de Santa Rosa tras una década de trámites y una inversión de 5,5 millones

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 23 de septiembre 2025, 15:04

El Morche está de enhorabuena. El núcleo costero de Torrox cuenta ya con su nuevo y ansiado campo de fútbol, que sustituye al de albero, ... situado en el dominio público marítimo-terrestre, tras numerosos pasos administrativos y más de tres décadas de promesas incumplidas y reivindicaciones vecinales. El Ayuntamiento ha completado la primera fase de las obras del complejo deportivo que se levanta en los terrenos del Cortijo Sevilla, en la urbanización Santa Rosa. Desde este pasado lunes ya entrenan en el césped artificial los diez equipos de las categorías inferiores del Club Recreativo El Morche, una entidad con 75 años de historia.

