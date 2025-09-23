El balón empieza a rodar en el campo de fútbol de El Morche: «Un sueño hecho realidad tras treinta años»

El Morche está de enhorabuena. El núcleo costero de Torrox cuenta ya con su nuevo y ansiado campo de fútbol, que sustituye al de albero, ... situado en el dominio público marítimo-terrestre, tras numerosos pasos administrativos y más de tres décadas de promesas incumplidas y reivindicaciones vecinales. El Ayuntamiento ha completado la primera fase de las obras del complejo deportivo que se levanta en los terrenos del Cortijo Sevilla, en la urbanización Santa Rosa. Desde este pasado lunes ya entrenan en el césped artificial los diez equipos de las categorías inferiores del Club Recreativo El Morche, una entidad con 75 años de historia.

Los partidos oficiales se podrán disputar en unas dos semanas, una vez que se culminen los vestuarios. «Un sueño hecho realidad», ha asegurado el alcalde torroxeño, Óscar Medina (PP), quien ha destacado que desde que llegó a la Alcaldía hace una década este proyecto era una de sus grandes prioridades. «Otra promesa cumplida, un sueño hecho realidad: hoy diferentes equipos del Club Recreativo El Morche han comenzado a entrenar en el nuevo campo de futbol Antonio Gonzalez», ha destacado el regidor a través de sus redes sociales.

Medina ha apuntado que si «hubieran hecho caso a los negacionistas de la oposición, no hubiésemos restaurado la cubierta de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves por ser propiedad del Obispado; ni tendríamos abierto el tanatorio municipal de Torrox Costa, que da un servicio esencial a los vecinos y complementa los dos camposantos del municipio; ni hubiéramos construido este importante equipamiento deportivo, del que, en breve, sacaremos a licitación la segunda fase«, ha apostillado.

«Una ciudad como Torrox tenía que contar con un tanatorio y con un campo de fútbol para El Morche» Óscar Medina Alcalde de Torrox

Los trabajos, con una inversión de 5,5 millones de euros en esta primera fase, incluyen la construcción del nuevo campo de futbol 'Antonio González', que sustituye al histórico terreno de juego donde durante siete décadas y media ha disputado sus partidos el Club Recreativo El Morche. «A pesar de las trabas y de las demandas judiciales, tenemos ya a disposición el campo de fútbol de los vecinos y de los niños del Club», ha manifestado Medina en una visita a las nuevas instalaciones. «Una ciudad como Torrox tenía que contar con un tanatorio y con un campo de fútbol para El Morche», ha añadido. La inauguración oficial tendrá lugar antes de finales de año.

Medina, acompañado de los concejales de Deportes, Obras y Educación, José Manuel Fernández, Paola Moreno y José Luis Ruiz, respectivamente, compartió momentos con los primeros menores del equipo que estrenaron las instalaciones deportivas. El recinto incluye un centenar de aparcamientos subterráneos. «Es un sueño hecho realidad, es un día histórico, igual que lo fue cuando abrimos el tanatorio en diciembre pasado y como de Torrox estoy muy orgulloso que el Club Recreativo El Morche tenga, por fin, tras 75 años, un campo de fútbol de césped artificial», ha expresado el alcalde.

Segunda fase

Por su parte, Fernández ha destacado que los pequeños ya están pudiendo disfrutar de las nuevas instalaciones «tras diez años de trabajo» y de que «nuestro municipio cuenta con unas instalaciones dignas en la zona de la costa». Torrox dispone de otro campo de césped artificial en el núcleo del pueblo, el campo de San Roque.

El nuevo complejo deportivo de la costa se extiende sobre una superficie de más de dos hectáreas y media. El Ayuntamiento de Torrox ya trabaja en los trámites para la adjudicación de una segunda fase, valorada en torno a los dos millones de euros. Tras la ejecución del campo de fútbol, la instalación del césped artificial, la construcción del 'parking' subterráneo y de las estructuras de los edificios recogidos en el proyecto, como vestuarios, zona comercial o pistas polideportivas, culmina la primera fase.

En la segunda, según ha explicado Fernández, se finalizarán las gradas, vestuarios y aparcamientos y se acometerán zonas verdes y jardines, «con lo que seguiremos dando forma a una de las obras más importantes de la legislatura en un complejo ideal para la práctica del fútbol y otros deportes en un entorno óptimo y de calidad».

El concejal de Deportes también ha recordado que este «es un compromiso al que comenzamos a dar forma en 2015 y que ya empieza a ser una gran realidad diez años después». Fernández ha apuntado que el complejo de Santa Rosa «también cumple el doble objetivo añadido de dar respuesta a la demanda vecinal de nuevas zonas con parques para ocio y esparcimiento en la costa y de puesta en servicio de aparcamientos».

El alcalde ya avanzó en agosto de 2024 en un comunicado la licitación de la segunda fase de las obras, inmediatamente después de que esté concluida la primera. Con la adquisición de los terrenos, la ejecución de la primera fase y la próxima adjudicación de la segunda fase de las obras, la inversión total que el Ayuntamiento de Torrox realizará en la construcción del complejo deportivo y de ocio de Santa Rosa superará los nueve millones de euros.