La edil de Agricultura y el alcalde, en el cauce en el que se va a actuar en Torrox. SUR

Arranca la restauración hidrológica y forestal en la cuenca del río Torrox

La Junta eliminará cañas y plantación de ribera en las zonas más necesarias dentro un plan de 750.000 euros, que alcanza también a Nerja y Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:48

La Junta de Andalucía contrató el pasado mayo, tras casi dos años de trámites, el mayor proyecto para plantar árboles y retirar eucaliptos y cañas en la provincia de Málaga. ... Las empresas Atfortis y Noceda tienen un máximo de dos años para estas operaciones, divididas en dos lotes: Axarquía y Guadalhorce. Se plantarán 15.000 árboles y se retirarán 111.000 metros cuadrados de especies invasoras.

