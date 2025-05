La Junta contrata tras casi dos años el mayor para plantar árboles y retirar eucaliptos y cañas en la provincia de Málaga

Ha costado casi dos años de trámites. Concretamente desde el 7 de agosto de 2023. Pero al fin está contratada la actuación más ambiciosa para ... reforestar dos grandes zonas en la provincia de Málaga. La operación implica también la eliminación de espacies invasoras, todo tipo de tratamientos forestales y algunas obras complementarias para eliminar, por ejemplo, viejas estructuras. Son 4,4 millones de euros más IVA. Y dos lotes. Sobre el papel, en dos años tendría que estar la operación completada.

El proyecto no sólo contempla la reforestación, que per se no sirve de mucho sin tareas selvícolas y mantenimiento. Se está viendo con el fenómeno del decaimiento de los pinos por la sequía. Incluso la competencia entre pies demasiado juntos puede ser contraproducente cuando los suelos no son de demasiada calidad. Son, en suma, intervenciones que persiguen restar dióxido de carbono a la atmósfera, corregir o paliar los efectos de sequías, vertidos, basura e incendios, prevenir la erosión del suelo, mejoras paisajísticas y priorizar a las especies autóctonas.

Interés en las ofertas

El primer lote, centrado en la Axarquía, lo ha ganado Atfortis. Tiene año y medio y ha obtenido 91,84 puntos de baremación. Este contrato fue adjudicado el 5 de mayo por 2,65 millones más impuestos.

El segundo, focalizado en el Guadalhorce ha recaído en Noceda, cuya oferta sumó 95,42 puntos. Son dos años y un importe de 1,74 millones más el IVA. La decisión de la mesa de contratación fue el 21 de mayo pasado.

El volumen de la inversión de estos contratos, que cuentan con financiacion europea a través de los fondos Next Generation, concitó el interés de prácticamente una treintena de empresas. Entre otros números, se contempla la erradicación de 111.000 metros cuadrados de cañas y eucaliptos y la plantación de 15.000 árboles.

Ámbito global

La planificación para la Axarquía está vinculada a la restauración hidrológico-forestal de las cuencas y márgenes de los ríos Vélez, Algarrobo, Chíllar y Torrox. La del Guadalhorce, por su parte, se refiere a la las cuencas del río homónimo, del Fahala y Pereilas.

El ámbito geográfico global comprende los términos municipales (once en total) de Cártama, Pizarra, Álora, Coín, Alhaurín El Grande, Alcaucín, Canillas de Albaida, Canillas de Aceituno, Cómpeta, Frigiliana y Nerja.

Lote 1: Axarquía

En la Axarquía, una de las primeras actuaciones pondrá el foco en la restauración de una zona afectada por el incendio de Canillas de Aceituno (2012). Se va a reforestar con pinos una superficie de 60 hectáreas de monte.

También se va a repoblar un entorno calcinado en el año 2014 en Cómpeta y Canillas de Albaida. Será con pinos, encinas y algarrobos. El terreno suma 116 hectáreas. Así mismo, se proyecta actuar sobre zonas de acopio de madera y caminos.

En torno al río Chíllar, cuyos pozos son vitales en el abastecimiento a la Axarquía, se van a practicar tratamientos selvícolas (clareos, podas, desbroces... ) para sanear las masas arbóreas en las zonas de Dehesa y Monte Pinar. Y se abrirán nuevos senderos. Por otra parte, en aras de la defensa forestal, se van a adecuar cuatro zonas para maniobras con helicóptero, para lo cual se harán cortes, descopes y destronches. Y, además, se van a derribar media docena de estructuras abandonadas.

En los parajes del Barranco de la Coladilla y Fuente del Esparto se quiere retirar eucaliptos y cañas. Y se sembrarán plantas de ribera. Entre los ríos Vélez, Torrox y Chíllar, se intervendrá en global en 53 hectáreas para reforestar con ejemplares de álamos, almeces y fresnos.

En la zona de Alcaucín, se saneará la masa forestal con desbroces y clareos y está planificada la creación de un helipuerto.

Otras obras previstas en este lote son mejoras en los accesos y reparación de caminos en los términos municipales de Cómpeta y Canillas de Albaida.

Lote 2: Guadalhorce

El ámbito del proyecto del Guadalhorce se va a centrar en una zona de especial conservación (ZEC). Se consolidará el dominio público en montes y riberas con una huella de 200 hectáreas. Después, el principal eje es la restauración de la vegetación autóctona de las riberas. Y eso conlleva ir seleccionando y sustituyendo las especies exóticas que pueblan los cauces. En especial las cañas, que tanto afectan a embalses, ríos y playas, especialmente con las danas y riadas.

En materia lucha contra los incendios, el proyecto diseña cortafuegos y disminuir la masa combustible para reforzar la seguridad.

Se han diseñado espacios para el disfrute ciudadano en torno a los ríos Guadalhorce, Pereilas y Fahala. Y se prevén tareas de mantenimiento, gestión y creación de infraestructuras (pasarelas, áreas de descanso, miradores...)

Eliminar la basura y escombros de los cursos de los ríos y de sus márgenes es otra de las motivaciones de este plan, que incluye hasta 85 kilómetros lineales de actuación.

Como trabajos previos, se van a eliminar cañaverales y eucaliptos. En concreto: 68.500 metros cuadrados de cañas y 43.000 m2 de eucaliptos. Eso ayudará a preparar la siembra de 10.000 plantas en el cauce del Guadalhorce y 3.000 en el Pereilas (almencinos, tarajes, fresnos, adelfas y chopos).