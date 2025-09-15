Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Técnicos responsables del proyecto muestran el estado del río Guadaiza en San Pedro. Josele

Un proyecto pionero de conservación devuelve la flora y fauna original al río Guadaiza

El Ayuntamiento de Marbella, con apoyo del Gobierno y la UE, elimina las cañas bravas y otras especies invasoras para reducir el riesgo de inundaciones

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:25

sSi alguien se adentrara paseando directamente por el cauce, le costaría creer que está en pleno corazón de la bulliciosa Costa del Sol. El río ... Guadaiza, que es vital para el suministro urbano de agua (junto a sus 'primos' el Guadalmansa y el Guadalmina, y por supuesto, al río Verde), es también un pulmón verde para San Pedro Alcántara, en Marbella. Allí crecen numerosas especies de vegetación de ribera, que dan cobijo a una fauna que va desde el ánade real y las garzas al galápago leproso; incluso hay constancia de nutrias.

