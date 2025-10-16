Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanma Moreno y Antonio Sanz, en la toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Moreno confía en el todoterreno Antonio Sanz para hacer frente a la crisis en la sanidad

«No hemos conseguido reconstruir la sanidad como queríamos hacerlo», reconoce el presidente

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:29

Comenta

Juanma Moreno ha optado por dar un giro de 180 grados para hacer frente a la crisis abierta en la Consejería de Salud, la que ... más dolores de cabeza le ha traído desde que es presidente de la Junta de Andalucía. Después de intentar resolver los problemas en esa área con una consejera de un perfil técnico -la dimitida Rocío Hernández llegó hace 15 meses sin ninguna experiencia política y con prestigio por su experiencia en el campo de la atención primaria- el presidente de la Junta ha decidido poner al frente a uno de sus consejeros de más alto perfil político, el titular de Presidencia, Antonio Sanz.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 El restaurante La Cosmopolita cierra tras 15 años como referente en Málaga
  3. 3 Muere un obrero de 25 años al quedar sepultado cuando cavaba una zanja junto a una casa en Alcaucín
  4. 4 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  5. 5 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  6. 6 Mango avisa de un ciberataque que ha dejado al descubierto datos de clientes
  7. 7 Arrestan al encargado de un restaurante de Estepona por agresiones sexuales a tres camareras
  8. 8

    El Don Pepe Gran Meliá cierra sus puertas un año para una reforma integral de 40 millones de inversión
  9. 9

    El Hospital de la Axarquía desarrolla una práctica pionera en salud mental en Andalucía
  10. 10 Raya el coche de un excompañero en un centro comercial para evitar ser pillado y las cámaras desmontan su estrategia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Moreno confía en el todoterreno Antonio Sanz para hacer frente a la crisis en la sanidad

Moreno confía en el todoterreno Antonio Sanz para hacer frente a la crisis en la sanidad