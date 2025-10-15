El presidente de la Junta refuerza a Carolina España con las competencias de Diálogo Social

La confirmación de Antonio Sanz como consejero de Sanidad ha obligado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a hacer una serie de ajustes en ... su Consejo de Gobierno con los que la portavoz, Carolina España, ha salido fortalecida al asumir nuevas competencias.

Al confiar a Sanz la compleja cartera de Sanidad, Moreno ha optado por retirar a su también consejero de Presidencia algunas de las competencias que hasta ahora tenía atribuidas y aligerar de esa manera su carga de responsabilidades.

Así, España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, incorporará a su cartera las áreas de Diálogo Social y Simplificación Administrativa, que hasta ahora correspondían a la Consejería de Presidencia. Se trata de dos competencias que pueden inscribirse dentro del área económica y que refuerzan el peso de España dentro del Gobierno. La cartera de Diálogo Social es considera clave en el esquema de la Junta por la importancia que Moreno atribuye a la relación de su gobierno con los agentes sociales.

Asimismo, otra de las competencias hasta ahora ejercida por Sanz, la de digitalización, pasa a la Consejería de Industria, cuyo titular es Jorge Paradela, que incorpora de esa manera la Agencia Digital de Andalucía.