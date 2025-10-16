Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sanz, este martes, tras la reunión del Consejo de Gobierno andaluz. EFE

Antonio Sanz, de superviviente del 'arenismo' a hombre fuerte de Juanma Moreno

El nuevo consejero de Sanidad de la Junta es un veterano con más de tres décadas en la política andaluza donde ha ocupado puestos de relevancia en el Parlamento y el PP regional además de haber sido Delegado del Gobierno en la comunidad; en el ejecutivo regional ha ido ganando protagonismo desde 2019

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:25

Si se echa un vistazo a la hemeroteca de los últimos treinta años hay un nombre que se repite con frecuencia como uno de los ... protagonistas de la política andaluza. Es el de Antonio Sanz, quien unas veces desde el primer plano y otras desde la segunda línea ha jugado un papel destacado tanto en responsabilidades institucionales como en el seno de su partido, el PP. Un superviviente curtido junto al histórico Javier Arenas y que ahora se convierte en el hombre fuerte de Juanma Moreno como responsable de la consejería de Sanidad, donde tiene la misión de encauzar la crisis abierta por los errores en el cribado del cáncer de mama y que ha provocado un incendio político y social a pocos meses de las elecciones autonómicas.

