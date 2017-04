El Gobierno rompe una tradición de siglos al negar el indulto de El Rico

Desde hace 257 años Jesús El Rico libera a un preso en la Semana Santa de Málaga, pero esa tradición no se cumplirá este año. El Gobierno de Mariano Rajoy ha roto una tradición de casi tres siglos de historia al no aprobar ayer, en la reunión semanal del consejo de ministros, el indulto de un penado para la cofradía del Miércoles Santo malagueño al entender que la terna de reos propuestos no reunía los requisitos para recibir esta medida de gracia, como adelantó este periódico en su edición digital. Hay que tener en cuenta que este tipo de decisiones son graciables, es decir, dependen fundamentalmente de la voluntad política del Ejecutivo de perdonar a un condenado. La resolución provocó malestar y desconcierto en la Hermandad de Jesús el Rico y la Virgen del Amor.

Desde el Ministerio de Justicia, las fuentes consultadas por este periódico explicaron que las tres personas propuestas al departamento no cumplían los requisitos tras el estudio de los informes del fiscal, el tipo de delito, la situación personal y el contexto de cada reo. A dos de ellos se les desestimó el indulto porque había informes contrarios del tribunal sentenciador; se trata de sendos condenados por delitos contra la salud pública. Mientras que en el caso del tercero se trata de un funcionario de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) condenado por estafa de dinero público y «por oportunidad política», según las fuentes, se decidió no concederle la libertad debido a que es un asunto muy sensible desde el punto de vista social.

Este último caso se trata concretamente de un extrabajador de la EMT, donde era director de comunicación y jefe de proyectos, condenado a tres años y medio de prisión acusado de estafar 355.754 euros a la sociedad girando facturas a empresas propias en algunos casos infladas y en otros con el suministro de material que no era entregado.

Todo apunta, según las fuentes, que en la cadena del procedimiento no se detectaron con diligencia el riesgo de que ninguno de la terna recibiera el indulto y no se reaccionó como en otras ocasiones presentando unos candidatos alternativos al indulto.

Sorpresa e indignación

La inédita e inesperada decisión del Ejecutivo central causó sorpresa e indignación en la Cofradía del Rico en particular y en el mundo cofrade malagueño en general. El hermano mayor de la cofradía, Antonio Martínez, explicó SUR que en otras ocasiones cuando han surgido inconvenientes con los expedientes que se han mandado desde las autoridades judiciales y penitenciarias malagueñas se han enviado otras nuevas propuestas para solventar la situación antes del Viernes de Dolores –cuando se aprueban los indultos– y que la tradición se pudiera cumplir.

Una tramitación que dura varios meses La solicitud del indulto de un preso para que lo libere Jesús El Rico en la tarde del Miércoles Santo es un trámite que la cofradía inicia varios meses antes. El hermano mayor, Antonio Martínez, explicó que sobre octubre piden a Instituciones Penitenciarias en Madrid que quieren liberar a un preso; este organismo traslada la solicitud a la prisión de Alhaurín de la Torre, que inicia el procedimiento de selección a través de la junta de tratamiento de la cárcel. Habitualmente se selecciona una decena de reos que se presentan ante la Audiencia Provincial que, tras una selección y oída la Fiscalía, manda al Ministerio de Justicia los nombres propuestos, en ocasiones es una terna aunque ha habido veces en que ha sido un cuarteto o un quinteto. Finalmente Justicia, analizados todos los informes, es la encargada de llevar la propuesta de indulto al consejo de ministros, que es el encargado de aprobarlo o denegarlo.

Dado el malestar y el revuelo provocado por la polémica decisión, el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, ha convocado para hoy una reunión con la cofradía, representantes de la Audiencia Provincial, la Fiscalía e Instituciones Penitenciarias para intentar buscar una solución.

En este sentido, según pudo conocer este periódico se baraja la fórmula de apostar por un recluso que reúna las condiciones –ayer se estaba buscando en la prisión provincial en Alhaurín de la Torre al reo que pudiera cumplir los requisitos para obtener la libertad– y pelear por su futuro indulto ya que desde el punto de vista legal (la tramitación ante los órganos judiciales y políticos, la última palabra la tiene el Consejo de Ministros) no da tiempo a gestionar esta medida antes del Miércoles Santo. Para hacerlo visible, se escenificaría esa propuesta, que no la liberación, el día de la procesión.

La liberación del preso es uno de los actos más señeros de la Semana Santa de Málaga y en los últimos años se viene celebrando en la plaza del Obispo en el atrio de la Catedral con la presencia de las principales autoridades políticas, religiosas, judiciales y penitenciarias.

Un preso liberado años atrás desfila delante del trono de Jesús El Rico. / Sur

La tradición de liberar un preso en Málaga se basa en una pragmática real de Carlos III dictada tras una epidemia de peste que incidió gravemente entre la población malagueña y ocasionó la suspensión de las procesiones de Semana Santa de 1759. Los reclusos de la prisión pidieron al alcaide sacar ellos la imagen de El Rico, de la que se declaraban devotos; pero, al serles denegada la solicitud, se amotinaron, escaparon de la cárcel y llevaron a hombros al Nazareno por las calles de la ciudad en la procesión más larga que se recuerda en la Semana Santa malagueña. Tras acabar, los presos regresaron a la prisión, lo que coincidió con la repentina desaparición de la epidemia que se cobró numerosas vidas y esto fue interpretado como un milagro que impresionó al monarca, por lo que concedió el privilegio, ratificado por Juan Carlos I poco después de ser proclamado rey.