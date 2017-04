La cofradía de El Rico no realizará el acto junto a la Catedral si no hay liberación

La insólita decisión del consejo de ministros de no aprobar un indulto para que Jesús El Rico lo libere en la tarde del Miércoles Santo provocó ayer desconcierto y sorpresa en el seno de la cofradía. La hermandad esperará a la reunión prevista hoy con el subdelegado del Gobierno y las autoridades judiciales y penitenciarias para buscar una solución pero en su ánimo estar no celebrar el acto oficial en el atrio de la Catedral si no hay un acto de liberación de un preso, descartando con eso otras posibles fórmulas que se pudieran poner sobre la mesa.

Así lo avanzó a este periódico, el hermano mayor, Antonio Martínez, tras una reunión con su junta de gobierno en la que informó a sus integrantes de lo sucedido. «Vamos a aguardar a celebrar hoy la reunión a ver qué solución se nos plantea. Nuestra postura es que tiene que ser un indulto con la liberación de un preso y si no es así no se celebraría el acto en la Catedral y continuaríamos nuestro desfile procesional sin el acto. Exigimos una solución que pase por un indulto», afirmó.

Martínez expresó que el sentimiento generalizado en la cofradía es de malestar y tristeza por la decisión del Gobierno, aunque mantienen la esperanza de que se encuentre una solución. «La decisión ha sentado muy mal porque supone romper una tradición con varios siglos de historia», subrayó el hermano mayor.

En este sentido, Antonio Martínez expuso que se podría haber evitado una situación como la que se ha producido si se hubieran detectado antes «los errores» que se han producido y que en este momento hace que no haya acto de liberación el Miércoles Santo.

El presidente de la Agrupación, Pablo Atencia, confía en que la situación se resuelva

Desde la cofradía algunos veteranos hermanos recordaron que es la primera vez en que se produce una situación como esta en la que el Gobierno no aprueba el indulto porque en otras ocasiones recientemente (tanto durante la dictadura como en democracia) cuando se ha detectado que los presos propuestos para el indulto no cumplían los requisitos inmediatamente se reaccionó buscando una alternativa. «Ha habido ocasiones en que hemos estado esperando hasta el mismo Martes Santo a recibir la confirmación del indulto, pero siempre ha habido indulto», manifestó uno de los cofrades consultados por este periódico.

Desde la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, su presidente, Pablo Atencia, no quiso entrar en el fondo del asunto y se limitó a decir que confía en que esta situación se resuelva y se pueda celebrar el acto de la liberación.